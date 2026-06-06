Nhiều năm liền không có điểm 10

Năm 2025, môn Ngữ văn có 76.455 thí sinh dự thi. Điểm cao nhất là 9,5 và chỉ có 2 thí sinh đạt được mức điểm này. Mức điểm xuất hiện nhiều nhất là 7 với 5.936 thí sinh, cho thấy phổ điểm tập trung chủ yếu từ 6-7 điểm.

Ngoài 2 bài thi đạt 9,5 điểm, toàn thành phố có 22 thí sinh đạt 9,25 điểm; 179 em đạt 9 điểm; 766 em đạt 8,75 điểm và 1.480 em đạt 8,5 điểm. Các mức điểm phổ biến tiếp theo là 6,5 với 5.718 thí sinh và 6 điểm với 5.491 thí sinh.

Ở chiều ngược lại, hơn 11.300 bài thi dưới điểm trung bình. Riêng mức 4,5 điểm có 2.272 thí sinh và mức 4,75 điểm có 1.919 thí sinh. Ngoài ra, có 7 thí sinh đạt 0,25 điểm; 9 thí sinh đạt 0,5 điểm; 11 thí sinh đạt 0,75 điểm và 11 thí sinh đạt 1 điểm.

Năm 2024, trong hơn 98.400 thí sinh dự thi, chỉ có 1 em đạt 9,5 điểm - cũng là mức điểm cao nhất của môn Ngữ văn. Có 20 thí sinh đạt 9,25 điểm và 197 thí sinh đạt 9 điểm.

Học sinh TPHCM thi lớp 10 năm 2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất là 7 với 9.182 em, tiếp theo là 7,5 điểm với 7.509 em và 7,25 điểm với 6.952 em. Số bài thi dưới 5 điểm là 11.396, thấp hơn đáng kể so với môn Toán và Ngoại ngữ. Trong đó có 3 thí sinh đạt 0,25 điểm; 13 thí sinh đạt 0,5 điểm; 21 thí sinh đạt 0,75 điểm và 36 thí sinh đạt 1 điểm.

Năm 2023, điểm cao nhất môn Ngữ văn cũng chỉ dừng ở mức 9,5 với 1 thí sinh. Có 20 thí sinh đạt 9,25 điểm; 197 thí sinh đạt 9 điểm và 808 thí sinh đạt 8,75 điểm. Tổng số thí sinh đạt từ 8 đến 8,75 điểm là hơn 11.000 em.

Nhìn lại nhiều năm gần đây, dù học sinh TPHCM được đánh giá có năng lực học tập tốt, môn Ngữ văn vẫn chưa từng xuất hiện điểm 10. Mức điểm cao nhất phổ biến chỉ dừng ở 9,5.

Năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục không có điểm 10

Đề thi Ngữ văn tuyển sinh lớp 10 năm 2026 tiếp tục nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi, giảng viên Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm TPHCM, nhận định đề thi có tính phân hóa tốt, đồng thời lựa chọn chủ đề "Những sắc màu cảm xúc" giàu ý nghĩa và phù hợp với bối cảnh xã hội hiện nay.

Theo thầy Khôi, việc sử dụng ngữ liệu "Chú robot tưởng mình là người" của Lê Anh Vinh tạo sự mới mẻ, đồng thời đặt ra câu hỏi mang tính thời đại: Khi trí tuệ nhân tạo ngày càng giống con người, điều gì làm nên phần "người" không thể thay thế?

Từ câu chuyện về robot, đề thi mở rộng sang vấn đề con người ngày càng khô cứng, thiếu hụt cảm xúc trong đời sống hiện đại. Các phần đọc hiểu và nghị luận có sự kết nối chặt chẽ, dẫn dắt học sinh suy ngẫm về khả năng yêu thương, lắng nghe và rung động của con người trong một thế giới ngày càng công nghệ hóa.

Về cấu trúc, đề thi giữ được sự ổn định, bám sát định hướng ra đề mà Sở GD-ĐT TPHCM công bố từ tháng 10/2025. Hình thức câu hỏi tương đồng với đề minh họa nên không gây bất ngờ cho thí sinh.

Đề thi Ngữ văn lớp 10 TPHCM tiếp tục nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo thầy Khôi, đề thi vừa sức với mặt bằng chung nhưng vẫn đảm bảo khả năng phân hóa ở nhóm điểm từ 8 trở lên, tập trung ở một số câu hỏi đòi hỏi tư duy và năng lực diễn đạt tốt. Học sinh nắm vững kỹ năng có thể đạt khoảng 6-6,5 điểm, trong khi những em có khả năng lập luận, diễn đạt tốt và biết khai thác ngữ liệu sâu sắc có thể đạt điểm cao hơn. Phổ điểm dự kiến dao động từ 6,5-7 điểm.

Cùng quan điểm, thầy Đỗ Đức Anh, Tổ phó chuyên môn Tổ Ngữ văn Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho rằng đề thi năm nay mang đậm hơi thở thời đại AI nhưng vẫn giữ được "hồn văn".

Theo thầy Đức Anh, chủ đề xuyên suốt "Những sắc màu cảm xúc" vừa thể hiện tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vừa gửi gắm thông điệp rằng trong thời đại công nghệ, cảm xúc chính là yếu tố làm nên bản chất con người.

Đề thi giảm yêu cầu ghi nhớ, tăng cường đánh giá năng lực suy luận, phản biện và khả năng bày tỏ chính kiến. Ngữ liệu hiện đại, gần gũi nhưng đặt ra những vấn đề nhân sinh sâu sắc. Đặc biệt, các câu hỏi mở về mối quan hệ giữa con người và máy móc tạo cơ hội để học sinh thể hiện tư duy độc lập thay vì chỉ tìm kiếm một đáp án duy nhất.

Phần nghị luận cũng cho phép thí sinh phát huy thế mạnh cá nhân. Những học sinh có trải nghiệm sống, khả năng quan sát và suy nghĩ độc lập sẽ có lợi thế rõ rệt.

Theo dự đoán của thầy Đức Anh, phổ điểm năm nay sẽ tập trung trong khoảng 6,5-7,5 điểm. Điểm từ 8 trở lên sẽ không hiếm, nhưng mức điểm trên 9 vẫn rất ít và chỉ dành cho những bài viết thực sự nổi bật về tư duy, cảm xúc và dấu ấn cá nhân.

Với cách ra đề như vậy, khả năng xuất hiện điểm 10 môn Ngữ văn trong kỳ thi lớp 10 TPHCM năm 2026 được đánh giá là rất thấp. Đồng thời, trong năm đầu tiên tổ chức kỳ thi chung sau khi sáp nhập địa giới giữa TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều khả năng sẽ có sự chênh lệch nhất định về mặt bằng điểm số giữa các khu vực.