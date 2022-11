Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, trong năm 2023 TP sẽ làm sống lại các công viên. Ủng hộ chủ trương này, đại biểu Quốc hội khoá XIII Bùi Thị An lưu ý, TP phải lấy người dân làm trung tâm khi cải tạo, xây mới công viên.

LTS: Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa nêu quyết tâm, trong năm 2023 thành phố sẽ làm "sống lại" các công viên trên địa bàn để người dân được hưởng lợi một cách công bằng và tự do tiếp cận. Báo VietNamNet ghi nhận thực trạng hệ thống công viên, chỉ rõ bất cập, chung tay góp giải pháp hồi sinh các công viên. Thực tế cho thấy, nhiều dự án công viên mới vẫn nằm trên giấy hoặc khởi công rồi ‘đắp chiếu’, công viên cũ vẫn cảnh bị “xẻ thịt”, lấn chiếm. Thực trạng này đòi hỏi, muốn xây dựng Thủ đô trở thành đô thị xanh, cần thực hiện nghiêm quy hoạch mạng lưới công viên, vườn hoa đã có từ năm 2014 với chủ trương dành quỹ đất phù hợp sau di dời cơ sở công nghiệp, bệnh viện, trường đại học cho không gian xanh và ưu tiên đầu tư xứng tầm. Bên cạnh đó, cần quyết liệt giải tỏa, di dời các công trình sử dụng sai mục đích trong công viên, trả lại mảng xanh công cộng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn dẫn chứng, Công viên Thiên Văn học (quận Hà Đông) do Tập đoàn Nam Cường đầu tư, sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý sẽ phải bàn giao về cho thành phố quản lý. “Còn chủ đầu tư muốn thu phí vào công viên thì TP không đồng ý. Bởi đây là công viên phục vụ cộng đồng, nên không thu phí người dân vào tham quan”, ông Dương Đức Tuấn nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, trong năm 2023, thành phố sẽ làm ‘sống lại’ các công viên trên địa bàn. Người dân thành phố sẽ được hưởng lợi một cách công bằng và tự do về nguyên tắc tiếp cận các công viên trên địa bàn.

Trao đổi với PV. VietNamNet, đại biểu Quốc hội khoá XIII Bùi Thị An cho biết, không gian vui chơi, giải trí của người dân Thủ đô đang thiếu. Do vậy, cá nhân bà hoàn toàn ủng hộ kế hoạch làm ‘sống lại’ các công viên trên địa bàn TP Hà Nội. “Hà Nội có thể không giàu nhất cả nước, nhưng về văn hoá, giáo dục, khoa học phải cố gắng đứng đầu”, bà Bùi Thị An nói.

Để làm ‘sống lại’ các công viên trên địa bàn thành phố, theo bà Bùi Thị An, các cấp ngành của Hà Nội phải tổ chức rà soát lại từng công viên, xem xuống cấp đến mức nào để đưa ra phương án cải tạo, sửa chữa. Còn với những công viên được đầu tư theo hình thức xã hội hoá nhưng bị 'đắp chiếu' nhiều năm, các cấp của TP Hà Nội cần phải vào cuộc đốc thúc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án.

“Trong điều kiện nguồn lực nhà nước có hạn, chủ trương xã hội hóa đầu tư, xây dựng công viên là cần thiết. Tuy nhiên, không có chuyện khi xã hội hóa thì doanh nghiệp có quyền quyết định mọi thứ trong công viên.