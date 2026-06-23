Sau khi công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập khi hoàn tất quy trình xác nhận nhập học đối với các trường chuyên và lớp tích hợp.

Theo Sở GD-ĐT, thí sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên và lớp 10 tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) phải xác nhận nhập học trực tuyến đến 16h ngày 23/6.

Đối với thí sinh thuộc diện tuyển thẳng, phụ huynh và học sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển để nhà trường thực hiện xác nhận hồ sơ theo quy định.

Phụ huynh và học sinh không hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học trong thời gian quy định sẽ được xem là từ chối nhập học vào lớp chuyên hoặc lớp tiếng Anh tích hợp và chuyển sang chờ xét tuyển lớp 10 thường.

Đến 16h ngày 23/6, học sinh có nhu cầu phúc khảo nộp đơn tại trường THCS nơi đang theo học. Các trường THCS có trách nhiệm hướng dẫn học sinh thực hiện thủ tục đăng ký, đồng thời bố trí nhân sự và cơ sở vật chất để tiếp nhận đơn thuận lợi.

Theo kế hoạch, kết quả phúc khảo sẽ được công bố vào ngày 30/6.

Trong các ngày 1-2/7, Sở GD-ĐT sẽ xét tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) đối với những thí sinh được điều chỉnh tăng điểm sau phúc khảo (nếu có).

Lý giải việc chưa công bố điểm chuẩn lớp 10, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết đây là chủ đích của ngành giáo dục nhằm hạn chế tối đa tình trạng trúng tuyển ảo và bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Thí sinh thi vào lớp 10 TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo quy định tuyển sinh, mỗi thí sinh được đăng ký đồng thời nguyện vọng vào lớp chuyên, lớp tích hợp và 3 nguyện vọng lớp 10 đại trà. Vì vậy, Sở GD-ĐT phải công bố điểm chuẩn chuyên và tích hợp trước để thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học. Sau khi hệ thống "làm sạch" dữ liệu, loại những em đã chọn học chuyên hoặc tích hợp khỏi danh sách, Sở mới tiến hành xét và công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà.

Nếu công bố điểm chuẩn tất cả các hệ cùng lúc, một thí sinh có thể đồng thời trúng tuyển lớp chuyên và lớp đại trà. Khi em lựa chọn học chuyên, suất học ở lớp đại trà sẽ bị bỏ trống, trong khi một thí sinh khác đủ điểm đáng lẽ được trúng tuyển lại bị đánh rớt. Việc xét tuyển theo trình tự giúp hạn chế tối đa tình trạng này, bảo đảm chỉ tiêu lớp đại trà được phân bổ đúng cho những học sinh có nhu cầu.

Theo ông Phong, trước thời điểm thành phố sáp nhập, việc xét tuyển 3 nguyện vọng lớp 10 đại trà tại một số khu vực được thực hiện tuần tự: Xét xong nguyện vọng 1 mới đến nguyện vọng 2, rồi nguyện vọng 3. Cách làm này có thể giúp công bố điểm sớm hơn, nhưng phụ huynh và học sinh phải chờ đợi qua nhiều đợt xét tuyển mới biết kết quả cuối cùng.

Đáng lưu ý, tại một số trường, toàn bộ chỉ tiêu có thể đã được lấp đầy ngay từ nguyện vọng 1, khiến thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 và 3 gần như không còn cơ hội trúng tuyển, dù đạt mức điểm cao. Điều này ít nhiều tạo ra sự thiệt thòi cho học sinh.

Sau khi TPHCM sáp nhập, Ban Chỉ đạo kỳ thi đã thống nhất chuyển sang phương án xét tuyển đồng thời cả 3 nguyện vọng và công bố điểm chuẩn một lần. Cách làm này có thể khiến thời gian công bố kết quả chậm hơn đôi chút, nhưng đổi lại, điểm chuẩn được công bố là kết quả cuối cùng và chính xác. Thí sinh đủ điểm trúng tuyển có thể nộp hồ sơ nhập học ngay, không phải chờ đợi qua nhiều đợt xét như trước.

Bên cạnh đó, các trường THPT cũng tuyển đủ học sinh ngay từ đợt công bố đầu tiên, tạo thuận lợi cho công tác tổ chức năm học mới. Phương án xét tuyển đồng thời không chỉ rút ngắn quy trình xét tuyển về tổng thể mà còn bảo đảm công bằng hơn cho thí sinh ở cả 3 nguyện vọng.

Mặt khác năm nay, thống xác nhận nhập học của thí sinh trúng tuyển vào 4 trường THPT chuyên của TPHCM được đồng bộ dữ liệu với Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM.

nhằm hạn chế tối đa tình trạng lãng phí chỉ tiêu khi một học sinh cùng lúc trúng tuyển trường chuyên, Trường Phổ thông Năng khiếu và trường THPT đại trà nhưng chỉ có thể theo học một nơi.

Hệ thống tuyển sinh lớp 10 của TPHCM sẽ sử dụng chung cơ chế xác nhận nhập học với Trường Phổ thông Năng khiếu để xác định sớm, chính xác lựa chọn cuối cùng của từng thí sinh. Cách làm này giúp loại bỏ tình trạng "xác nhận ảo", tức thí sinh cùng lúc giữ chỗ ở nhiều trường nhưng cuối cùng không nhập học, khiến chỉ tiêu của các trường khác bị bỏ trống.

Nhờ dữ liệu được "làm sạch" ngay từ khâu tuyển sinh chuyên, Sở GD-ĐT có cơ sở xét tuyển lớp 10 đại trà chính xác hơn, hạn chế tối đa chỉ tiêu ảo và tạo thêm cơ hội trúng tuyển cho học sinh.

Dự kiến điểm chuẩn lớp 10 thường ở TPHCM sẽ được công bố sau ngày 2/7.