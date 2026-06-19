Dưới đây là đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Bộ GD-ĐT công bố:

Môn Toán tại đây.

Môn Ngữ văn tại đây.

Môn Tiếng Anh tại đây.

Môn Hóa học tại đây.

Môn Vật lý tại đây.

Môn Lịch sử tại đây.

Môn Địa lý tại đây.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Văn Mạnh.

Bộ GD-ĐT cho biết, số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay là 1.213. 695, chiếm 99,18% số thí sinh đăng ký dự thi.

Tổng số điểm thi là 2.478; tổng số phòng thi là 54.4097.

Kỳ thi năm nay, có 74 thí sinh bị đình chỉ thi; trong đó có 5 thí sinh sử dụng tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Năm 2025 có 41 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 39 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.