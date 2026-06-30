Theo kế hoạch, 8h sáng 1/7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Dưới đây là link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên VietNamNet nhanh và dễ dàng theo số báo danh của các thí sinh.

Để tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT trên báo VietNamNet, thí sinh thực hiện như sau:

Bước 1 - Đăng nhập link: https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2026 hoặc https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi

Bước 2 - Thí sinh chọn Điểm thi tốt nghiệp THPT (bên trái - hàng trên cùng), chọn năm 2026.

Bước 3 - Thí sinh nhập SỐ BÁO DANH và nhấn Tìm kiếm để xem điểm thi tốt nghiệp các môn.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 3/7.

Các đơn vị đăng ký dự thi thu nhận đơn phúc khảo của thí sinh từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7.

Bộ GD-ĐT cho biết, số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay là 1.213. 695, chiếm 99,18% số thí sinh đăng ký dự thi, tổng số điểm thi là 2.478; tổng số phòng thi là 54.4097.

Từ mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Do đó, thí sinh phải cân nhắc, sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Ngoài điểm chuẩn trong 2-3 năm gần đây, thí sinh cũng cần cân nhắc các yếu tố như tổ hợp xét tuyển, học phí, vị trí địa lý, định hướng đào tạo, uy tín của trường và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp…