Văn khấn giao thừa tết Bính Ngọ trong nhà, ngoài trời đúng nghi thức cổ truyền Văn khấn giao thừa tết Bính Ngọ 2026 là một phần rất quan trọng trong nghi thức cúng giao thừa cổ truyền, bày tỏ lòng thành kính của gia chủ.

Một trong những phong tục truyền thống không thể thiếu trong đêm giao thừa chính là cúng giao thừa. Nghi lễ này mang ý nghĩa là một lời tạm biệt năm cũ, cầu mong năm mới sẽ có nhiều niềm hân hoan và may mắn hơn.

TS. Đinh Đức Tiến - giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, việc cúng giao thừa thường được tiến hành vào giờ chính Tý, tức đúng 0h - thời khắc chuyển giao đêm 30 tháng Chạp (với năm đủ) hoặc 29 tháng Chạp (với năm thiếu) sang ngày mùng 1 Tết.

Ngoài cúng gia tiên trên bàn thờ, các gia đình còn lập bàn thờ ngoài sân để cúng Trừ tịch - được xem là “tống cựu nghinh tân”, tiễn đưa những vị thần năm cũ và nghinh đón những vị thần mới, đồng thời xin các vị thần linh phù hộ cho gia đình một năm mới bình an, hạnh phúc.

Ở mỗi vùng miền và địa phương, các gia đình sẽ có cách bài trí và lễ cúng giao thừa khác nhau.

Theo TS. Đinh Đức Tiến, ngày nay, đặc biệt là ở các đô thị, do không gian sinh sống chật hẹp, nhiều gia đình không đủ điều kiện để cúng giao thừa ngoài trời thì có thể cúng ở trong nhà.