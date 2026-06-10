Tối 10/6, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) đã đồng ý phương án tổ chức thi riêng cho một thí sinh khiếm thị tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Trường hợp trên là thí sinh Nguyễn Ngọc Quang (18 tuổi), dự thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thái Bình ở xã Đức Trọng. Em Quang bị khiếm thị mức độ nặng.

Các thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở tỉnh Lâm Đồng. Trang Ngọc

Trước đó, nam sinh này đã hoàn tất hồ sơ xin miễn thi và đang chờ Sở GD-ĐT công nhận tốt nghiệp. Tuy nhiên, thí sinh vẫn mong muốn tham dự kỳ thi để lấy kết quả xét tuyển đại học.

Vì thế, Sở GD-ĐT đã đề xuất tổ chức thi riêng để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh và thực hiện đúng quy chế. Mỗi phòng thi sẽ có 2 giám thị và 1 cán bộ giám sát.

Trong quá trình làm bài, một giám thị sẽ hỗ trợ thí sinh ghi bài thi tự luận và tô phiếu trắc nghiệm. Điểm thi sẽ trang bị 2 thiết bị ghi âm cho mỗi môn thi để ghi lại toàn bộ quá trình làm bài, và dữ liệu ghi âm sẽ được lưu trữ trong 5 năm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Lâm Đồng có 41.309 thí sinh dự thi tại 91 điểm thi, gồm 39.594 học sinh lớp 12 và 1.715 thí sinh tự do. Dự kiến có khoảng 6.500 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi.