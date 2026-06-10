Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 1.223.776; trên cả nước có 2.478 điểm thi với 54.409 phòng thi.

Tổng số thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi là 1.208.968, đạt tỷ lệ 98,79%; vắng 14.808 thí sinh.

Bộ GD-ĐT cho hay, buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Thời tiết và giao thông nhìn chung thuận lợi cho thí sinh làm thủ tục dự thi.

Thí sinh tại buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Theo kế hoạch, sáng mai 11/6, thí sinh dự thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút; giờ phát đề là 7h30 phút; giờ bắt đầu làm bài là 7h35. Buổi chiều cùng ngày, thí sinh thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút; giờ phát đề là 14h20 và giờ bắt đầu làm bài là 14h30.

Ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT lưu ý các thí sinh cần có mặt tại điểm thi, phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi đó.