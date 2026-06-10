Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là dấu mốc quan trọng đối với hàng triệu học sinh trên cả nước. Trước và trong ngày thi, những lời động viên từ gia đình, thầy cô và bạn bè có thể giúp các sĩ tử thêm tự tin, bình tĩnh để hoàn thành tốt bài thi.

Dưới đây là những lời chúc thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hay, ngắn gọn và ý nghĩa dành cho các sĩ tử:

Lời chúc thi tốt nghiệp THPT năm 2026 từ cha mẹ, người thân

- Chúc con bình tĩnh, tự tin và hoàn thành bài thi thật tốt. Dù kết quả thế nào, con vẫn luôn là niềm tự hào của gia đình.

- Hãy tin vào những gì mình đã cố gắng suốt thời gian qua. Chúc con đạt được kết quả như mong muốn.

- Gia đình luôn ở phía sau ủng hộ con. Chúc con có một kỳ thi thuận lợi, may mắn và thành công.

- Đừng quá áp lực, hãy làm bài bằng tất cả khả năng của mình. Chúc con thi tốt và đạt điểm cao.

- Bao tháng ngày nỗ lực đã đến lúc gặt hái thành quả. Chúc con tự tin bước vào phòng thi và chiến thắng chính mình.

- Kỳ thi chỉ là một chặng đường. Điều quan trọng nhất là con đã luôn cố gắng hết mình.

- Hãy mang theo sự tự tin và quyết tâm. Ba mẹ tin con sẽ làm được.

- Hãy tin vào bản thân, tin vào những nỗ lực đã bỏ ra và mạnh dạn chinh phục ước mơ của mình nhé!

Thí sinh tại Hà Nội làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Lời chúc thi tốt nghiệp THPT năm 2026 từ thầy cô

- Chúc các em bình tĩnh, tự tin và phát huy hết năng lực của mình trong kỳ thi.

- Hãy đọc kỹ đề, phân bổ thời gian hợp lý và làm bài bằng tất cả kiến thức đã tích lũy. Thầy cô tin rằng những nỗ lực của các em sẽ được đền đáp xứng đáng.

- Chúc các em có một kỳ thi nghiêm túc, thuận lợi và đạt kết quả cao nhất.

- Hãy bước vào phòng thi với tâm thế tự tin, bản lĩnh và trách nhiệm. Dù kết quả ra sao, hãy tự hào vì mình đã không ngừng cố gắng, em nhé!

- Mong rằng mỗi em đều đạt được mục tiêu và nguyện vọng đã đặt ra!

- Cô tin rằng những tháng ngày học tập, ôn luyện chăm chỉ sẽ mang đến cho các em thành quả xứng đáng!

Lời chúc thi tốt nghiệp THPT năm 2026 từ bạn bè

- Chúc cậu thi đâu trúng đó, làm bài đâu chắc đó.

- Bình tĩnh nhé! Chúng ta đã cố gắng rất nhiều rồi, giờ là lúc tự tin bước vào phòng thi và gặt hái thành quả.

- Chúc cậu đạt điểm thật cao và đỗ đúng nguyện vọng yêu thích!

- Hãy làm bài thật tốt để mùa hè này được ăn mừng thật lớn!

- Thi thật tốt bạn tôi! Hẹn gặp nhau trong ngày nhận kết quả với thật nhiều niềm vui.

- Chúc cậu vững vàng, sáng suốt và gặp nhiều may mắn trong từng môn thi.

- Chúc các sĩ tử 2K8 tự tin, bình tĩnh và chiến thắng kỳ thi quan trọng nhất năm.

- Vào phòng thi thật tự tin, ra khỏi phòng thi thật vui vẻ nhé bạn!

- Chúc cậu bình tĩnh, tự tin và mọi kiến thức đã tích lũy sẽ xuất hiện đúng lúc cần nhớ nhất!



