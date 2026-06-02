Chiều 2/6, các thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 chuyên tại TPHCM bước vào môn thi chuyên. Tuy nhiên, sau khi chuông báo hết giờ làm bài lúc 16h30 vang lên, nhiều thí sinh dự thi môn chuyên Vật lý vẫn chưa rời phòng thi. Giữa trời mưa, nhiều phụ huynh sốt ruột đứng đợi khi thấy hết giờ mà chưa thấy bóng dáng con ra khỏi điểm thi.

Dưới cơn mưa chiều, nhiều phụ huynh có con thi chuyên Vật lý thấp thỏm khi hết giờ làm bài nhưng con vẫn chưa ra khỏi phòng thi. Ảnh: Tuấn Hùng

Rời điểm thi tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong lúc 16h50, Minh Hoàng, học sinh Trường THCS Nguyễn An Khương, cho biết các thí sinh được ở lại làm bài thêm 15 phút do đề thi xuất hiện sai sót ở một câu hỏi.

Hoàng cho hay, khi thời gian làm bài chỉ còn khoảng 10 phút, hội đồng thi thông báo đề có sai sót và cung cấp nội dung đã được chỉnh sửa cho thí sinh. Sau đó, thí sinh được cộng thêm 15 phút để hoàn thành bài thi.

Công thức định lý cosin trong đề thi chuyên Vật lý được thí sinh chép lại. Theo phản ánh, đề thi đã ghi sai một dữ liệu trong công thức này. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo nam sinh, sai sót nằm ở công thức định lý cosin trong đề bài. Công thức đúng là BC² = AB² + AC² - 2AB × AC × cosA, trong khi đề thi lại ghi thành BC² = AB² + AC² - 2AB × AB × cosA.

"Em nhận ra đây là dạng bài quen thuộc nhưng làm mãi không ra đáp án. Sau khi đề được sửa, em mới tiếp tục giải được câu hỏi", Hoàng nói.

Hoàng cho biết trước đó đã có thí sinh trong phòng thi phản ánh với giám thị về khả năng đề bài có sai sót. Tuy nhiên, giám thị trả lời rằng họ không được phép giải thích thêm cho đến khi có thông báo chính thức từ hội đồng thi.

Các thí sinh dự thi chuyên Vật lý tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong ra về muộn sau khi được gia hạn thêm 15 phút làm bài. Ảnh: Tuấn Hùng

Sau khi điều chỉnh đề, các thí sinh được yêu cầu ký xác nhận việc gia hạn thời gian làm bài. Theo Hoàng, việc được cộng thêm 15 phút cơ bản đủ để bù lại thời gian bị ảnh hưởng.

Nhiều thí sinh đánh giá đề chuyên Vật lý năm nay khá dài, đòi hỏi nhiều thời gian tính toán và trình bày. Một số em cho biết phải sử dụng hết 5 tờ giấy thi để hoàn thành bài làm. Dù vậy, đa số thí sinh nhận định 15 phút được bổ sung cơ bản đủ để bù lại thời gian bị ảnh hưởng bởi sai sót của đề thi.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM xác nhận đề thi môn chuyên Vật lý xuất hiện một lỗi kỹ thuật trong công thức. Cụ thể, công thức đúng là: BC² = AB² + AC² - 2AB × AC × cosA Tuy nhiên, đề thi lại ghi: BC² = AB² + AC² - 2AB × AB × cosA. Sai sót nằm ở việc ghi nhầm AC thành AB.

Theo ông Minh, Hội đồng coi thi đã chủ động phát hiện lỗi này, không phải từ phản ánh của thí sinh. Ngay sau đó, cả 7 điểm thi môn chuyên Vật lý đã được thông báo đính chính và cho thí sinh làm bài thêm 15 phút để bảo đảm quyền lợi.