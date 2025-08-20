CTCP Ô tô TMT (HoSE-TMT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 và giải trình kết quả kinh doanh quý II/2025.

Theo đó, báo cáo hợp nhất cho thấy TMT Motors lãi gần 55 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 99 tỷ đồng. Lý do chính là do giá vốn bán hàng giảm nhờ kiểm soát chi phí và chi phí tài chính giảm mạnh 27,6 tỷ đồng (theo báo cáo riêng), tương đương giảm 53,4%.

TMT Motors cho biết, sở dĩ chi phí tài chính giảm mạnh chủ yếu do công ty đã quyết sách rất mạnh mẽ để giải phóng hàng tồn kho, tất toán nợ trước hạn các khoản vay ngân hàng.

Trước đó, TMT Motors thua lỗ triền miên nhiều quý, kể từ quý cuối năm 2023, đỉnh điểm lỗ gần 123 tỷ đồng trong quý IV/2024, sau khi đã lỗ hơn 100 tỷ đồng trong quý II/2024 và lỗ khoảng 93 tỷ đồng trong quý III/2024 do bán hàng dưới giá vốn, chi phí tài chính quá cao, hàng tồn kho lớn.

Ông lớn bán xe điện Trung Quốc lỗ quá nửa vốn điều lệ vào cuối năm 2024 và lý do được giải thích là do “khó khăn kinh tế chung, bất động sản đóng băng, nguy cơ về lạm phát, người dân thắt chặt chi tiêu…” khiến lượng tiêu thụ ô tô giảm sâu.

TMT Motors gặp khó khi lấn sân sang lĩnh vực xe điện từ năm 2023 và xóa toàn bộ lãi tích lũy nhiều năm sau khi lấn sân sang mảng kinh doanh này. Trong năm 2023, TMT ghi nhận doanh thu giảm 13% và lợi nhuận giảm 95%. Năm 2024 TMT cũng ghi nhận doanh thu giảm và thua lỗ. Đây là một bước lùi trong hoạt động kinh doanh, dẫn tới sức khoẻ tài chính suy giảm.

Việc bán xe điện Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn trong 2 năm 2023-2024 trong bối cảnh tiêu thụ xe ô tô nói chung giảm sút. Hoạt động kinh doanh của TMT cũng bị giảm sút mạnh sau khi kế hoạch kinh doanh mẫu xe điện Trung Quốc giá rẻ Wuling Hongguang MiniEV không đạt kỳ vọng. Trong năm 2024 TMT sa lầy với mẫu xe điện cỡ nhỏ nổi tiếng tại Trung Quốc Wuling Hongguang MiniEV do liên doanh General Motors (Mỹ) - SAIC (Trung Quốc) - Wuling (Trung Quốc) sản xuất.

Wuling từng là mẫu xe ô tô cỡ nhỏ bán chạy nhất thế giới 4 năm liên tiếp (2020 - 2023). TMT bán với giá chỉ từ 239 triệu đồng/xe. Có nhiều thời điểm, Wuling còn được giảm giá xuống thêm vài chục triệu đồng.

Mặc dù vậy, việc bán xe Wuling khá chậm. Trong năm 2023, TMT chỉ bán được 591 chiếc xe điện Wuling Hongguang MiniEV, thấp hơn nhiều so với kế hoạch bán hơn 5.500 chiếc.

TMT Motors tiền thân là Công ty Thương mại và Sản xuất vật tư Thiết bị giao thông vận tải. Hoạt động chính của công ty là sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe ô tô, phụ tùng các loại. TMT Motors được biết đến với nhiều sản phẩm xe tải nổi tiếng như Cửu Long, Tata, Howo, xe đầu kéo Sinotruk,… có tải trọng lớn.

Trong những năm 2014-2017, TMT ghi nhận lợi nhuận cao, tương ứng 64 tỷ đồng, 187 tỷ đồng, 48 tỷ đồng và hơn 11 tỷ đồng. Năm 2021 và 2022 TMT cũng báo lợi nhuận hơn 41 và hơn 48 tỷ đồng. Doanh nghiệp do ông Bùi Văn Hữu làm chủ tịch bắt đầu gặp nhiều khó khăn từ năm 2023.

TMT gặp khó với mẫu xe Wuling. Ảnh: TMT

Liên doanh GM-SAIC-Wuling ủy quyền cho TMT Motors độc quyền sản xuất, lắp ráp và phân phối các dòng ô tô điện thương hiệu Wuling tại Việt Nam. TMT cũng đã khai trương nhiều đại lý trên nhiều tỉnh thành.

Quyết định lắp ráp và phân phối xe điện của TMT là rất nhanh, nhưng kết quả chưa tương ứng với tham vọng. Mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt khi VinFast (VFS) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đẩy một lượng lớn xe điện ra thị trường, cùng lúc xuất hiện thêm nhiều ông lớn như BYD của Trung Quốc cũng tham gia.

Gần đây, TMT đẩy mạnh việc tái cấu trúc sản phẩm và nhà cung cấp.

Hồi tháng 7, TMT Motors công bố hệ sinh thái từ xe điện mini đến xe máy điện, đồng thời hé lộ kế hoạch xây trạm đổi pin xe điện siêu tốc. TMT Motors dự kiến sẽ tung ra 5 mẫu xe máy điện trong quý IV/2025. Các dòng xe này hướng tới người dùng thường xuyên di chuyển trong đô thị như sinh viên, tài xế công nghệ, nhân viên giao hàng, người lao động thu nhập trung bình và các đơn vị vận tải nhỏ.

TMT cũng mở rộng dòng xe ô tô điện, trong đó có mẫu xe cỡ nhỏ hơn mẫu Wuling MiniEV, là dòng xe 2 chỗ, 2 cửa Nano S05, có giá chỉ nhỉnh hơn giá một số dòng xe tay ga cao cấp.

Hiện Ô tô TMT đặt mục tiêu sẽ có 30.000 trạm sạc trên cả nước trong vòng 5 năm tới. Riêng trong năm nay, công ty dự kiến sẽ mở khoảng 200 trạm sạc.

Năm 2025, TMT đặt kế hoạch doanh thu thuần hơn 3.838 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 270 tỷ đồng. Như vậy, nửa đầu năm nay, TMT mới hoàn thành khoảng 32% kế hoạch doanh thu và 20% mục tiêu lợi nhuận của cả năm.