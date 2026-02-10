Người dân thả cá tại khu vực ven sông Hồng, đoạn cách cầu Chương Dương khoảng 2km.

Ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp), người dân Hà Nội đổ ra các khu vực sông, hồ thả cá, tiễn ông Công, ông Táo về trời theo phong tục truyền thống.

Không chỉ dùng cá chép đỏ, nhiều người còn mua cá chép thường có trọng lượng lớn hơn với quan niệm cá càng to lộc lá và sự may mắn càng nhiều.

Tại hồ điều hòa Công viên Thanh Xuân, chị Hoàng Thị Lan (kinh doanh cá tại chợ Nhân Chính) vừa thả cá vừa quay video để làm bằng chứng gửi khách.

Chị cho biết, khoảng 11h, một khách hàng tới quầy mua hết 8kg cá chép đỏ với giá gần 1,5 triệu đồng và nhờ chị mang đi thả hộ.

Anh Thắng (phường Thanh Xuân) cũng mang một thùng cá chép lớn đến thả ở hồ điều hòa.

Anh kể vừa ra chợ chọn một quầy nhỏ và mua hết số cá gồm chép, trê, cá vàng để mang đi phóng sinh, tổng số tiền hơn 1 triệu đồng. Trong số này có rất nhiều cá chép to.

Cũng tại khu vực hồ điều hòa, ban quản lý công viên trải bạt trên taluy bờ hồ để người dân ngồi trên bờ thả cá xuống nước, tránh trượt chân.

Cá chép đỏ trượt theo bạt xuống nước.

Ngoài thả cá chép, nhiều người còn đến mép bờ sông để đổ chân nhang và tro sau khi làm thủ tục bao sái bát hương.

Tại Hồ Tây, lực lượng chức năng bố trí các chốt trực dọc phố Trích Sài, Nguyễn Đình Thị và nhiều khu vực khác để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thả cá chung vào một thùng lớn, rồi thu gom mang ra sông Hồng phóng sinh toàn bộ.