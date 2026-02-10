Chính xác

Cứ vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm, Táo quân lại cưỡi cá chép hóa rồng lên Thiên đình báo cáo mọi việc làm tốt - chưa tốt của con người trong năm để Thiên đình định đoạt thưởng phạt.

Vì thế, cứ đến ngày 23 tháng Chạp là người Việt lại làm lễ cúng tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời. Người dân thường chuẩn bị mâm cúng chu đáo với mong muốn Táo quân hài lòng sẽ nói tốt cho gia chủ, để được ban lộc và tránh bị Ngọc Hoàng quở trách.

Ngoài mâm cỗ truyền thống, lễ vật cúng ông Công, ông Táo phải có 3 bộ áo mũ Táo Quân, trong đó 2 bộ có cánh chuồn dành cho Táo ông, 1 bộ không có cánh chuồn cho Táo bà (cả 3 bộ đều kèm hia hài đầy đủ) và cá chép (có thể cá sống hoặc cá giấy). Những lễ vật này đều đã được người sản xuất đóng gói đầy đủ trong bộ đồ lễ, nên nếu không mua cá chép sống, gia đình vẫn có thể dùng cá chép giấy đi kèm trong bộ lễ. Nếu cúng cá chép sống thì sau khi cúng xong sẽ đem thả ở sông, ao, hồ, nghĩa là "phóng sinh" để đưa ông Táo về trời.