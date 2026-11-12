Theo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, lễ Thiên Chúa Giáng sinh (lễ Giáng sinh, lễ Noel) năm nay diễn ra trong bối cảnh ngành quản lý nhà nước về tôn giáo đang gấp rút hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về tôn giáo.

Đây cũng là thời điểm chuẩn bị đưa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 07/2026/QH16 cùng Nghị định hướng dẫn thi hành đi vào hiệu lực từ ngày 01/01/2027.

Nhà thờ Lớn Hà Nội bừng sáng trong không khí Giáng sinh với vẻ đẹp rực rỡ. Ảnh: MH

Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo và điểm nhóm

Để tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết kịp thời các nhu cầu tôn giáo chính đáng của đồng bào theo Ki-tô giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm:

Hướng dẫn tổ chức lễ đúng quy định, đối với các tổ chức tôn giáo và tổ chức trực thuộc đã được cấp chứng nhận, lễ hội sẽ diễn ra theo nội dung đã thông báo trong danh mục hoạt động hằng năm.

Các trường hợp thay đổi về thời gian, địa điểm hay hình thức tổ chức phải thực hiện thông báo bổ sung và tuân thủ đúng thẩm quyền phân cấp của chính quyền địa phương 2 cấp.

Quan tâm tới các điểm nhóm và người nước ngoài, các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung (điểm nhóm) tổ chức theo nội dung đã được UBND cấp xã chấp thuận.

Đối với các điểm nhóm chưa được chấp thuận hoặc chưa đăng ký nhưng hoạt động ổn định, thuần túy tôn giáo, cơ quan chức năng hướng dẫn tổ chức lễ tại địa điểm thường ngày.

Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam tham dự lễ tại các cơ sở hợp pháp hoặc thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Gắn kết chuyển đổi số và tuân thủ kỷ cương hành chính

Tuân thủ kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm quy định không truyền bá tôn giáo, tiến hành lễ nghi tôn giáo trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang nhân dân theo Luật Giáo dục năm 2019.

Thăm hỏi, động viên và đẩy mạnh chuyển đổi số, các địa phương thực hiện thăm hỏi, chúc mừng chức sắc, tín đồ nhân dịp Giáng sinh bảo đảm trang trọng, hài hòa.

Qua đó, vận động đồng bào tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời hưởng ứng cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tôn giáo và nghiên cứu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026.