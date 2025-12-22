Khoảnh khắc cây thông nón lá lên đèn:

Không khí Giáng sinh ở Đồng Nai thêm rộn ràng khi cây thông Noel làm bằng nón lá lớn nhất Việt Nam tại nhà thờ Hà Phát (phường Long Bình) chính thức lên đèn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

18h30 mỗi tối, hàng nghìn bóng đèn được lắp đặt tinh tế dưới từng chiếc nón lá đồng loạt thắp sáng, khiến cây thông nón lá bừng lên ánh sáng lung linh, huyền ảo

Xung quanh thân cây thông nón lá còn được trang trí thêm những dây kim tuyến lấp lánh và hàng trăm trái châu nhiều màu sắc, tạo điểm nhấn sinh động

Cây thông Noel đặc biệt này được dựng trong khuôn viên nhà thờ Hà Phát, nổi bật với chiều cao khoảng 35m, thiết kế 4 tầng, kết cấu vững chắc từ gần 3.000 chiếc nón lá truyền thống.

Tầng rộng nhất của cây có đường kính gần 15m, sau đó thu hẹp dần về phía đỉnh. Để đảm bảo an toàn, nhà thờ đã gia cố thêm hệ thống dây cáp xung quanh nhằm tránh ảnh hưởng của gió lớn.

Ngay từ chiều tối, nhiều người đã đổ về nhà thờ Hà Phát để chờ khoảnh khắc cây thông nón lá lên đèn. Em Nguyễn Thu Hà (ngụ xã Bình Minh) cho biết, dù năm nào gia đình cũng đến tham quan, nhưng mỗi lần cây thông sáng đèn đều mang lại cảm xúc rất riêng.

“Cây thông không chỉ lớn mà còn mang đậm nét văn hóa truyền thống. Khi lên đèn, cả khuôn viên nhà thờ rực rỡ, khiến không khí Noel đến rất gần”, Hà chia sẻ.

Không chỉ người trẻ, nhiều gia đình có con nhỏ và cả người lớn tuổi cũng tranh thủ đến dạo chơi, chụp ảnh, tận hưởng không khí Giáng sinh sớm. Càng về tối, lượng người đổ về khuôn viên nhà thờ càng đông, biến nơi đây thành điểm check-in quen thuộc mỗi mùa Noel.

Hai bạn trẻ Lê Thị Minh Hằng và Nguyễn Minh Hiếu (ngụ phường Hố Nai) cho biết đã đến từ rất sớm để chọn góc chụp đẹp.

Theo Hằng, cây thông Noel làm từ nón lá không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi kết hợp hài hòa giữa nét văn hóa truyền thống Việt Nam và không khí Giáng sinh của người Công giáo.

Đại diện nhà thờ Hà Phát cho biết, cây thông nón lá sẽ được thắp sáng xuyên suốt mùa Giáng sinh để phục vụ người dân và du khách. Mỗi tối, hệ thống đèn sẽ được tạm ngắt khoảng 10 phút để phun nước làm mát, đảm bảo vận hành ổn định và an toàn, sau đó tiếp tục thắp sáng.

Đây là năm thứ 8 nhà thờ Hà Phát duy trì truyền thống trang trí cây thông Noel bằng nón lá. Dù năm nay thiết kế được tinh gọn hơn với việc giảm một tầng so với mùa trước, nhưng cây thông vẫn giữ được dáng cao lớn, rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách gần xa.

Trước đó, năm 2020, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã xác nhận kỷ lục “Cây thông Noel kết bằng nón lá cao nhất Việt Nam” tại nhà thờ Hà Phát, với chiều cao 35m, được tạo nên từ 2.360 chiếc nón lá.