Bộ Tư lệnh TPHCM vừa thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo đó, sau thời gian tạm dừng quy tập để mở rộng phạm vi đào thăm dò, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày 24/7, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể, 1 bộ hài cốt liệt sĩ đơn cùng nhiều di vật kèm theo.

Tính đến hết hôm nay, lực lượng chức năng đã quy tập được tổng cộng 101 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại công viên.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, rãnh thăm dò mới được triển khai cách hố khai quật hiện hữu vài chục mét, chếch về hướng đồi đất nhân tạo (cạnh biểu tượng cây đàn guitar trên đỉnh đồi).

Do vị trí có cao độ lớn, lực lượng chức năng phải đào sâu khoảng 4m mới tới được vị trí mộ. Khối lượng đất đào trong ngày đạt hơn 70m³.

Ngày mai (25/7), lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Những dấu mốc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ngày 28/5: Bộ Tư lệnh TPHCM phát đi thông báo tìm kiếm "nhân chứng" có mặt trong bức ảnh vào thời điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968. - Ngày 8/6: Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ được an táng tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng). - Ngày 6/7: Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. - Từ đó đến nay, 101 hài cốt liệt sĩ, 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng nhiều di vật được tìm thấy. Trong số các liệt sĩ được tìm thấy, chỉ duy nhất liệt sĩ Huỳnh Văn Quên có thông tin tương đối rõ ràng, với đầy đủ họ tên, di vật kèm theo và đơn vị công tác.

Nhận di ảnh phục dựng cha liệt sĩ, con gái nghẹn ngào trong cuộc đoàn tụ đặc biệt Từ lá thư báo tin chồng hy sinh nơi chiến trường đến cái ôm, nụ hôn cuối cùng dành cho con thơ, những ký ức được thân nhân liệt sĩ nghẹn ngào nhớ lại trong ngày nhận di ảnh phục dựng khiến nhiều người xúc động.

Phát hiện thêm nhiều bộ hài cốt liệt sĩ tương đối nguyên vẹn tại công viên Lê Thị Riêng Lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) đã phát hiện thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ, 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật.