Để tránh mất điểm trong bài thi tiếng Anh

Còn 1 ngày nữa học sinh cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây là thời điểm các thí sinh đang ôn thi nước rút. Ngoại ngữ (Tiếng Anh chủ yếu) là một trong 3 môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Để tránh mất diểm trong bài thi môn Tiếng Anh, cô Trịnh Thanh Quyên, giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THPT Nguyễn Du khuyên, thí sinh cần ôn thật kĩ bám sát đề minh hoạ 2022 do Bộ GD-ĐT công bố và các điểm ngữ pháp có trong đề. Ngoài ra nên đọc sơ lại từ vựng cả năm lớp 12. Để đọc sơ từ vụng học sinh có thể sử dụng cách dùng game hoặc thẻ từ vựng để nhớ kỹ hơn.

Ngoài ra, thí sinh có thể làm một đề luyện tập mỗi ngày để quen với thời gian làm bài. Đối với những đề này, thí sinh lưu ý cần chọn đề bám sát cấu trúc đề minh hoạ với độ khó tương đương để tránh hoang mang.

Phổ điểm môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2021





Muốn đạt điểm 8 trở lên hoặc điểm 9 trở lên trong bài thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh, theo cô Thanh Quyên, các em nên học thêm từ vựng, mở rộng vốn từ về thành ngữ (idioms) và các từ cố định (collocations). Theo cô Thanh Quyên, để tránh mất điểm trong bài thi môn Tiếng Anh, cốt yếu là học sinh phải cẩn thận.



Quan sát đề thi môn Tiếng Anh những năm gần đây, cô Quyên cho rằng đề không có bẫy nhiều và cũng không có nhiều đáp án gây bối rối cho học sinh mà chủ yếu vẫn là vốn từ. Vốn từ càng nhiều thì sẽ không dễ bị nhầm lẫn giữa các đáp án.



Do vậy khi làm bài, học sinh cần phải cẩn thận, tránh hấp tấp, vội vàng. Đối với phần bài đọc, cô Quyên khuyên học sinh nên đọc kĩ, đọc chậm tìm được dẫn chứng cho từng câu chứ không nên đánh bừa đánh cảm tính.



Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, cả nước có 866.993 thí sinh tham gia thi bài thi tiếng Anh. Điểm trung bình của môn thi này là 5,84 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4 điểm. Có 144 thí sinh bị điểm liệt >=1. Ngoài ra có 349.175 thí sinh có điểm dưới 5.



So với các môn khác, phổ điểm môn tiếng Anh năm 2021 được đánh giá rất kỳ lạ, khi xuất hiện 2 đỉnh tích điểm trong cùng một phổ điểm. Đỉnh thứ nhất với khoảng tích điểm là 4-5 điểm, đỉnh thứ 2 là khoảng 7-8 điểm.



Theo các chuyên gia tuyển sinh phổ điểm môn tiếng Anh chưa theo dạng hình “quả chuông” (bell curve) để thể hiện sự phân loại rõ ràng các nhóm trình độ: rất kém - kém - trung bình - khá - giỏi - rất giỏi dù so qua kết quả dữ liệu thì không có sự đột biến.