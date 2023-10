TP.HCM được xem là một trong những địa phương tiên phong chuyển đổi số trong các thủ tục hành chính công. Thứ hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành trong cả nước của TP.HCM vào năm 2022 xếp thứ 2, chỉ sau TP.Đà Nẵng.

Tròn một năm trước, UBND TP.HCM đã chính thức ra mắt hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố tại địa chỉ: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn, trên cơ sở hợp nhất hơn 40 cổng dịch vụ trực tuyến và các phần mềm điện tử một cửa có tính chất rời rạc của các cơ quan chức năng khác trên địa bàn TP.

Đến nay, cổng dịch vụ công trực tuyến này đã vận hành được một năm, đã phát huy được những tiện lợi, hiệu quả…

Với cổng dịch vụ công của TP.HCM như trên, người dân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ được xác minh, cấp một tài khoản duy nhất để thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với tất cả các dịch vụ hành chính công các cấp trên một cổng duy nhất. Cổng dịch vụ công này được liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính quốc gia.

Người thực hiện các thủ tục hành chính có thể thao tác toàn bộ trên nền tảng trực tuyến, dõi hồ sơ trực tuyến, thanh toán, nhận kết quả điện tử trực tuyến…

Một thủ tục hành chính hiện nay được đánh giá vận hành khá tốt trong thủ tục hành chính trực tuyến tại TP.HCM là thủ tục cấp mới, đổi hộ chiếu thực hiện tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an TP.HCM, theo quy trình chuẩn Bộ Công an triển khai.

Thuận tiện của thủ tục này là người dân thao tác toàn bộ dễ dàng trên điện thoại, máy tính thông qua cổng dịch vụ công Bộ Công an, đăng nhập bằng các tài khoản đăng ký của cổng dịch vụ công quốc gia, hay tài khoản định doanh điện tự VNeID do Bộ Công an cấp.