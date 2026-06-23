Mỗi học sinh chỉ có thể trúng tuyển một nguyện vọng vào lớp 10 công lập không chuyên, nhưng có thể đồng thời trúng tuyển nhiều lớp chuyên khác nhau.

Ngoài ra, học sinh đăng ký chuyên Anh kèm chuyên Trung hoặc chuyên Nga có thể được xét tuyển thêm vào các lớp này bằng điểm xét tuyển môn chuyên Anh. Việc xét tuyển được thực hiện độc lập, không phân biệt thứ tự ưu tiên. Học sinh cũng có thể trúng tuyển lớp tiếng Pháp song ngữ nếu đủ điều kiện.

Những nguyện vọng trúng tuyển cũng sẽ được hiển thị trên hệ thống khi học sinh đăng nhập vào trang tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Đối với học sinh đăng ký lớp song ngữ tiếng Pháp và lớp tăng cường tiếng Pháp, việc xét tuyển vào lớp tăng cường chỉ được thực hiện khi không trúng tuyển lớp song ngữ.

Các bước xác nhận nhập học vào lớp 10 công lập Hà Nội năm 2026 như sau:

Thí sinh cần chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh gồm:

- Phiếu kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 do Sở GD-ĐT cấp (riêng học sinh tuyển thẳng sẽ sử dụng quyết định công nhận trúng tuyển của Sở).

- Giấy khai sinh (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao hợp lệ).

- Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính hoặc bản sao hợp lệ) do trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm GDNN-GDTX cấp đối với học sinh tốt nghiệp THCS trước năm học 2025-2026.

- Học bạ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế học bạ). Học bạ cần có xác nhận hoàn thành chương trình THCS đối với học sinh hoàn thành chương trình THCS năm học 2025-2026.

- Căn cứ hợp pháp chứng minh nơi cư trú tại Hà Nội của học sinh (hoặc của cha/mẹ/người giám hộ), gồm: Căn cước/Căn cước công dân, Phiếu cấp mã định danh, Phiếu xác nhận cư trú, Ứng dụng VNeID mức 2... Trường hợp thí sinh không có căn cứ, nhà trường cần phối hợp với công an địa phương để xác minh theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp; giấy cho phép được học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở cấp học dưới (nếu có).

- Thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THCS) cần có giấy xác nhận “không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật” do chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú cấp.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Sau khi đã xác nhận nhập học, nếu trường tuyển bổ sung do hạ điểm chuẩn hoặc học sinh trúng tuyển sau phúc khảo, học sinh có thể làm thủ tục hủy xác nhận nhập học tại trường đã xác nhận trước đó để chuyển sang trường mới trúng tuyển. Học sinh không bắt buộc phải xác nhận nhập học ở nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3 mới được chuyển sang nguyện vọng 1 khi trường hạ điểm chuẩn hoặc sau phúc khảo.