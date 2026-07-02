Huỳnh Thị Ngọc Phương, học sinh lớp 12/8 Trường THPT Ông Ích Khiêm, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng, đạt 27,75 điểm tổ hợp C00 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong đó, điểm từng môn của Phương là Ngữ văn 9,25; Lịch sử 8,75 và Địa lý 9,75.

Với kết quả này, Phương không chỉ là thủ khoa khối C00 của TP Đà Nẵng mà còn đạt kết quả cao nhất thành phố ở tổ hợp C04 với Toán 8,5; Ngữ văn 9,25 và Địa lý 9,75 điểm.

Cô Đỗ Thị Diệu, giáo viên chủ nhiệm lớp 12/8, cho biết Phương luôn giữ danh hiệu học sinh xuất sắc suốt 3 năm THPT. Em học đều nhiều môn, giao tiếp tốt và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn của nhà trường.

“Thành tích hôm nay là kết quả xứng đáng với sự cố gắng bền bỉ của Phương. Em luôn thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc và ý thức tự rèn luyện cao”, cô Diệu chia sẻ.

Đạt 27,75 điểm, Huỳnh Thị Ngọc Phương trở thành thủ khoa C00 của Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Không chọn môn theo cảm tính

Trước khi có kết quả này, Phương từng mất nhiều thời gian để xác định hướng đi trong năm cuối cấp. Là học sinh có lực học khá đều, em không vội chọn môn thi theo cảm tính mà cân nhắc kỹ khả năng, sở thích và định hướng ngành học.

“Trước đây em học khá đều ở tất cả các môn nên để quyết định đâu là những môn thực sự phù hợp với bản thân, em đã suy nghĩ và cân nhắc rất kỹ. Sau cùng, em chọn Lịch sử và Địa lý. Khi học trong lớp chọn xã hội, được tiếp xúc với nhiều bạn học tốt các môn này và thầy cô tâm huyết, em dần gắn bó, yêu thích hơn”, Phương chia sẻ.

Trong quá trình ôn thi, Phương chú trọng tìm phương pháp riêng cho từng môn. Với Lịch sử, em tập thói quen đọc kỹ từng dữ kiện, nhất là ở dạng câu hỏi đúng - sai, bởi chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể làm thay đổi đáp án.

Ở môn Địa lý, Phương rèn tốc độ bằng cách tự giới hạn thời gian làm bài ngắn hơn thời gian thi thật. Cách học này giúp em giảm áp lực khi vào phòng thi và có thêm thời gian kiểm tra lại bài.

Riêng môn Ngữ văn, Phương xem đây là môn học cần cả kiến thức lẫn cảm xúc. Theo nữ sinh, đọc sách, luyện viết và quan sát đời sống giúp người học có thêm vốn sống, từ đó bài viết tự nhiên và có chiều sâu hơn.

Ngọc Phương chụp ảnh lưu niệm cùng cô giáo trong lễ bế giảng năm học 2025 - 2026. Ảnh: NVCC

Phía sau quá trình ôn thi của Phương là sự đồng hành của gia đình và thầy cô. Trong giai đoạn nước rút, khi áp lực học tập tăng cao, ba mẹ không thúc ép em học thêm mà thường động viên con nghỉ ngơi, giữ sức khỏe.

“Ba mẹ em rất tâm lý. Có lúc tinh thần và sức khỏe em gần như kiệt quệ, ba mẹ luôn động viên em học ít lại để dành thời gian bồi bổ cho bản thân”, Ngọc Phương kể.

Nữ thủ khoa cũng nhiều lần nhắc đến sự tận tình của thầy cô Trường THPT Ông Ích Khiêm trong suốt quá trình ôn thi.

“Có giai đoạn, em học từ tối đến sáng. Những lúc không hiểu bài, dù tối muộn, em nhắn tin hỏi, các thầy cô vẫn trả lời rất nhiệt tình. Khi học càng nhiều, em mới càng nể phục các thầy cô, vì mỗi năm đều phải ‘căng như dây đàn’ để học sinh đạt được kết quả cao”, Ngọc Phương chia sẻ.

Ước mơ khoác áo Công an nhân dân

Sau kỳ thi, Phương cho biết em mong muốn trở thành chiến sĩ Công an nhân dân để phục vụ nhân dân, phụng sự đất nước.

“Đây là ước mơ lớn nhất, nhưng cũng khó đạt nhất của em. Vì vậy, em cũng ngại chia sẻ vì không biết mình có chạm tới được hay không”, Phương tâm sự.

Ngoài thành tích học tập, Ngọc Phương (áo dài trắng) còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường. Ảnh: NVCC

Nếu không thể thực hiện ước mơ khoác áo Công an nhân dân, Phương hy vọng trở thành giáo viên. Dù ở vị trí nào, nữ sinh cũng muốn sống có trách nhiệm, làm việc có ích và đóng góp cho cộng đồng.

Với Ngọc Phương, danh hiệu thủ khoa C00 là thành quả sau quá trình học tập, rèn luyện của Ngọc Phương và cũng là bước khởi đầu để nữ sinh tiếp tục theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp đã lựa chọn.