Trao đổi với VietNamNet, cô Lê Thị Phương Hà, chủ nhiệm lớp 12 Văn - Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lớp có 3 học sinh đạt 9,75 môn Ngữ văn.

3 nữ sinh đạt 9,75 môn Ngữ văn là Lê Hoàng Thanh Hà, Trần Tuệ Khả Ái (trú TP Huế) và Trần Đặng Trâm Anh (trú tỉnh Quảng Trị).

Lớp 12 Văn - Trường THPT Chuyên Quốc học Huế đạt điểm trung bình 8,83 môn Ngữ Văn: Ảnh: TH

Theo cô Hà, cả 3 bạn là học sinh ưu tú của lớp, có lực học rất tốt, điểm trung bình trên 9 phẩy, các bạn tham gia năng nổ, tích cực trong các hoạt động của lớp và nhà trường. Trong đó, bạn Trâm Anh đạt giải 3 môn Ngữ văn, Lê Hoàng Thanh Hà đạt giải khuyến khích môn Ngữ văn, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2025-2026.

“Khi công bố điểm văn kỳ thi tốt nghiệp, bản thân tôi không bất ngờ. Vì kết quả điểm thi văn đạt 9,75 của 3 em phản ánh đúng năng lực, nỗ lực trong quá trình học tập của các bạn và phản ánh đúng đặc trưng, chất riêng của học sinh chuyên. Cả lớp có 33 học sinh, điểm trung bình thi tốt nghiệp môn Ngữ văn của cả lớp đạt 8,83”, cô Hà tâm sự.

Trần Tuệ Khả Ái đạt 9,75 môn Ngữ văn kỳ tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: KA

Em Trần Tuệ Khả Ái là thủ khoa C00 của toàn trường với tổng điểm 26,75, trong đó, môn Ngữ văn và Lịch sử đạt 9,75, Địa lý 7,25. Em chon nguyện vọng 1 là ngành Luật - Trường ĐH Luật Hà Nội hoặc TPHCM.

“Quá trình kiểm tra điểm thi, cảm xúc của em khá lẫn lộn và thất vọng do em xem nhầm điểm và bấm nhầm số báo danh. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ điểm Ngữ văn 9,75, em vỡ òa sung sướng vì trên kỳ vọng của bản thân”, Ái chia sẻ.

Ở môn Ngữ văn, với bài nghị luận xã hội về chủ đề “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”, Khả Ái nghĩ rằng, quan trọng nhất xuất phát từ cá nhân của mỗi người. Là những con người mang tính độc đáo, bộc phá, có sự đổi mới bản thân và tư duy để đưa đến những thành quả tốt nhất, không phải trong khuôn khổ, hình mẫu nào.

“Mỗi cá nhân, đặc biệt là những bạn trẻ đang trên hành trình phát triển, cần nhìn ra điểm mạnh của mình, có ý thức phát triển năng lực của bản thân, đồng thời luôn mang ý chí cầu thị, cập nhật những cái hay, cái tốt của thời đại mới”, Khả Ái nói thêm.

Lê Hoàng Thanh Hà đạt 9,75 môn Ngữ văn kỳ tốt nghiệp THPT năm 2026, đạt giải 3 học sinh giỏi toàn quốc môn Ngữ văn. Ảnh: TH

Em Lê Hoàng Thanh Hà, đạt giải 3 học sinh giỏi toàn quốc môn Ngữ văn nên được xét tuyển thằng Học viện Ngoại giao.

“9,75 môn văn là điểm số ngoài mong đợi của bản thân. Khi kiểm tra điểm bản thân khá bất ngờ và vui mừng. Môn Ngữ văn là môn yêu thích nên trong kỳ thi quan trọng này em muốn nỗ lực hết sức để có một cái kết trọn vẹn cho quá trình học văn thời học sinh của mình”, Thanh Hà chia sẻ.

Trong khi đó, em Trần Đặng Trâm Anh đạt 25,75 cho khối D14. Trong đó, Ngữ văn 9,75, Toán 8 và Ngoại ngữ 7,25. Em chọn nguyện vọng khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm.

Trâm Anh cho biết, sáng 1/7 bản thân không kiểm tra điểm thi tốt nghiệp do đang đi leo núi cùng các bạn. Trong lúc leo núi thì mẹ Trâm Anh gửi điểm thi tốt nghiệp. Khi biết bản thân đạt 9,75 điểm môn Ngữ văn, mọi mệt mỏi do leo núi mất hết.

Trần Đặng Trâm Anh đạt 9,75 môn Ngữ văn kỳ tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: TA

“Lúc ấy em rất mệt và đuối sức do leo núi, nhưng thấy hình ảnh điểm mẹ gửi qua thì em không còn mệt, cảm thấy rất sung sướng, hạnh phúc. Bản thân em chỉ nghỉ điểm thi khoảng 9 điểm, không người đạt điểm cao như vậy”, Trâm Anh nói thêm.

Chia sẻ về đề Ngữ văn với bài nghị luận xã hội về chủ đề “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”, Trâm Anh cho rằng, bản thân mình không cần trở thành một ai, hình mẫu nào cả.

“Theo em, mỗi người có mỗi vị trí, vai trò nhất định trong cuộc sống này. Việc mình làm cần cố gắng hết sức, cống hiến hết mình, giúp ích cho xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Thông qua các hành động nhỏ bé nhưng có ích”, Trâm Anh nói thêm.

Thầy Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quốc học Huế cho biết, theo số liệu Bộ GD-ĐT công bố, điểm số 9,75 môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là mức điểm cao nhất cả nước. Toàn quốc có 8 học sinh, trong đó TP Huế có 3 học sinh. Cả 3 em đều học cùng lớp 12 Văn của trường.

Theo Sở GD-ĐT TP Huế, kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thành phố nằm trong Top 10 địa phương có kết quả thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố (năm 2025 thứ 9/34).