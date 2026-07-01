Chiều 1/7, trao đổi với PV VietNamNet, chị Nguyễn Thị Hà, trú thôn Trà Lý (xã Tam Anh, TP Đà Nẵng), mẹ của em Trần Hà Yên, vẫn chưa hết xúc động khi nhắc lại khoảnh khắc con gái biết điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, thủ khoa tổng các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của thành phố là em Trần Hà Yên, học sinh Trường THPT Cao Bá Quát, với tổng điểm 38. Điểm các môn của Hà Yên gồm: Toán 10, Ngữ văn 8,25, Vật lý 10 và Hóa học 9,75.

Hà Yên cũng là thủ khoa tổ hợp A00 với 29,75 điểm, gồm Toán 10, Vật lý 10, Hóa học 9,75; đồng thời là đồng thủ khoa tổ hợp C01 với 28,25 điểm, gồm Toán 10, Ngữ văn 8,25, Vật lý 10.

Ngoài ra, Hà Yên cũng nằm trong nhóm 21 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất năm 2026.

Trần Hà Yên trở thành thủ khoa TP Đà Nẵng với tổng điểm 38 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: T.H

Theo chị Hà, từ tối 30/6, cả gia đình hồi hộp chờ đến thời điểm công bố điểm thi. Riêng hai mẹ con gần như không ngủ vì thấp thỏm. Đến 8h sáng 1/7, Yên cùng mẹ ngồi trước máy tính để tra cứu kết quả.

“Tôi cứ đi ra đi vào, nhìn đồng hồ liên tục. Khi màn hình hiện 38 điểm, hai mẹ con ôm nhau vì quá hạnh phúc”, chị Hà kể.

Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ đây là kết quả rất cao. Vài phút sau, khi thầy cô gọi điện báo tin Yên là thủ khoa TP Đà Nẵng, đồng thời dẫn đầu nhiều tổ hợp xét tuyển, cả nhà mới thật sự vỡ òa.

“Tôi biết con học tốt, nhưng không dám nghĩ con sẽ trở thành thủ khoa. Đó là niềm tự hào rất lớn của gia đình”, mẹ nữ sinh chia sẻ.

Hà Yên đạt giải Nhì môn Toán tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2025-2026. Ảnh: T.H

Chia sẻ về kết quả này, Hà Yên cho biết em đã trải qua một buổi sáng với nhiều cảm xúc bất ngờ. Từ niềm vui khi biết mình đạt điểm cao, đến việc được thông báo là thủ khoa thành phố và dẫn đầu nhiều tổ hợp xét tuyển, tất cả đều vượt ngoài dự đoán của em.

“Em rất vui và trong một buổi sáng đã bất ngờ đến 3 lần. Khi thi xong, em chỉ nghĩ mình làm bài khá tốt chứ không dám đoán sẽ đạt số điểm như vậy. Kết quả này vượt ngoài mong đợi của em”, Yên nói.

Ở môn Ngữ văn, với bài nghị luận xã hội về chủ đề “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”, Hà Yên cho biết em không dành quá nhiều thời gian để phân tích Steve Jobs là ai, mà chọn cách tiếp cận rộng hơn về những con người dám sáng tạo, dám nghĩ khác và biết cống hiến cho cộng đồng.

Theo Hà Yên, thành công không chỉ được đo bằng tiền bạc hay địa vị. Điều em muốn nhấn mạnh trong bài làm là giá trị mà mỗi người tạo ra cho xã hội. Với nữ sinh, những người biết sáng tạo, mang lại điều tốt đẹp và đóng góp tích cực cho cộng đồng mới là những người thành công thực sự.

Ngoài đời, Hà Yên là nữ sinh hòa đồng với mọi người.

Phía sau bảng điểm ấn tượng là quá trình học tập bền bỉ. Hai năm cuối cấp, Hà Yên hầu như không học thêm bên ngoài mà chủ yếu tự học thông qua các khóa học trực tuyến. Những ngày cận thi, em dành từ 12 đến 15 giờ mỗi ngày để xem lại bài giảng, luyện đề và hệ thống kiến thức.

Trong các môn học, Hà Yên có niềm yêu thích đặc biệt với Vật lý. Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, em là học sinh duy nhất của Trường THPT Cao Bá Quát đạt điểm 10 môn này.

Theo chị Hà, điều khiến gia đình yên tâm không chỉ là thành tích, mà còn là sự tự giác, ý chí và khả năng tự đặt mục tiêu của con.

Suốt 12 năm học, từ bậc tiểu học đến THPT, Hà Yên luôn giữ thành tích xuất sắc, với kết quả học tập thuộc nhóm dẫn đầu ở từng cấp học.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hà Yên đặt nguyện vọng theo học ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng).

Thầy Nguyễn Gia Đạo, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát, cho biết: “Hà Yên là học sinh xuất sắc của trường. Năm lớp 11, em đứng đầu toàn trường; năm lớp 12 đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán. Thành tích thủ khoa của Hà Yên là niềm tự hào rất lớn đối với nhà trường”.