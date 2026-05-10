UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, có hiệu lực từ ngày 7/5.

Theo đó, ở tiêu chí về kết quả giáo dục và cam kết chất lượng, học sinh trung học cơ sở đạt trình độ tối thiểu bậc B1; học sinh trung học phổ thông đạt trình độ tối thiểu bậc B2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương.

Việc tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục và nhu cầu của học sinh.

Hiện, B1 và B2 là chuẩn đầu ra ngoại ngữ của nhiều trường đại học trên toàn quốc. Như ở ĐH Kinh tế Quốc dân, chuẩn đầu ra tiếng Anh với sinh viên chương trình chuẩn là IELTS 5.5, chương trình chất lượng cao là IELTS 6.0 (tương đương B2).

Ngoài tiêu chí về ngoại ngữ, các trường chất lượng cao phải có tối thiểu 90% học sinh đạt kết quả học tập mức khá, tốt; tỷ lệ học sinh bỏ học, lưu ban thấp hơn mức trung bình của toàn thành phố. Cùng với đó, kết quả rèn luyện tối thiểu 98% học sinh đạt mức khá, tốt. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt 100% theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.