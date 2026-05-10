ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, ngày 20/4, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội đã có buổi làm việc với lãnh đạo 3 trường THPT về việc đổi mới giáo dục bậc THPT theo định hướng STEM.

Cụ thể, ĐH Quốc gia Hà Nội đề nghị các trường THPT trực thuộc nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển đổi mới giáo dục theo định hướng STEM, theo đó kết hợp các khối chuyên gần thành một khối định hướng STEM chung.

Trong đó có bổ sung một số học phần từ chương trình đào tạo đại học được điều chỉnh cho phù hợp với chương trình THPT.

ĐH Quốc gia Hà Nội giao Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên xây dựng Đề án đào tạo tài năng định hướng STEM. Nội dung đề án cần xây dựng để học sinh có điều kiện được học tập và thực hành với các thầy cô ở trường đại học. Từ đó chuẩn bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết để có bước chuyển thuận lợi khi học các chương trình đào tạo STEM trình độ đại học.

ĐH Quốc gia Hà Nội cũng giao Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên nghiên cứu và đề xuất việc cải thiện cơ sở vật chất, xây dựng cụm trường THPT chuyên tại khu 182 Lương Thế Vinh.

ĐH Quốc gia Hà Nội đề nghị hiệu trưởng các trường chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện và có báo cáo về việc này trước ngày 19/5.

Mới đây, UBND TP Hà Nội cũng vừa phê duyệt đề án xây dựng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT chuyên Chu Văn An trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế.

Mục tiêu của đề án là xây dựng Trường THPT chuyên Chu Văn An trở thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế của thủ đô có chất lượng giáo dục tiệm cận các chuẩn mực quốc tế; giữ vai trò trung tâm học thuật, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ở bậc THPT; đào tạo học sinh có năng lực học thuật xuất sắc, phẩm chất tốt, năng lực sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế cao. Nhà trường có hệ thống quản trị hiện đại, đội ngũ giáo viên chất lượng cao, cơ sở vật chất đồng bộ, môi trường học tập thông minh và cơ chế bảo đảm chất lượng toàn diện.

Đề án cũng đặt mục tiêu hướng tới việc xây dựng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành một trung tâm đào tạo nhân tài quốc gia đạt chuẩn đầu ra tương đương các hệ thống văn bằng, chứng chỉ được quốc tế công nhận, đào tạo các nhà khoa học và lãnh đạo tương lai trong kỷ nguyên kinh tế tri thức. Mục tiêu cốt lõi là chuyển dịch triết lý giáo dục từ bồi dưỡng học sinh giỏi thuần túy sang phát triển nhân tài toàn diện, ưu tiên năng lực tư duy hệ thống và hội tụ liên ngành. Qua đó, trường không chỉ chuẩn bị cho học sinh nền tảng kiến thức chuyên sâu mà còn hình thành bản sắc cá nhân tự chủ, khả năng nghiên cứu độc lập và tâm thế sẵn sàng hội nhập vào những môi trường học thuật toàn cầu.