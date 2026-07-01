Môn Vật lý có hơn 385.000 thí sinh dự thi. Điểm trung bình môn này là 5,56. Gần 40% thí sinh đạt điểm dưới 5. Khoảng 26% thí sinh đạt từ 7 trở lên.

Năm nay, có 189 thí sinh đạt điểm 10 môn Vật lý, 2 thí sinh bị 0 điểm.

Phổ điểm môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT năm 2026 như sau:

Theo kế hoạch, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào 8h ngày 1/7, thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Từ mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Do đó, thí sinh phải cân nhắc, sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Ngoài điểm chuẩn trong 2-3 năm gần đây, thí sinh cũng cần cân nhắc các yếu tố như tổ hợp xét tuyển, học phí, vị trí địa lý, định hướng đào tạo, uy tín của trường và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp…