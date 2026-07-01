Phổ điểm môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2026 như sau:

Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Bộ GD-ĐT, điểm trung bình mà thí sinh đạt được ở môn Lịch sử là 6,19. Cả nước có 2.465 bài thi đạt điểm 10.

Bộ GD-ĐT cho biết, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 3/7.

Các đơn vị đăng ký dự thi thu nhận đơn phúc khảo của thí sinh từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, điều kiện đăng ký xét tuyển đại học ở tất cả phương thức là có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30, không tính điểm ưu tiên, điểm cộng; không áp dụng với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng.

Ở mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Các cơ sở đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng từ 1 đến 5; các trường Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Do đó, thí sinh cần cân nhắc, sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Ngoài điểm chuẩn trong 2-3 năm gần đây, thí sinh cũng cần cân nhắc các yếu tố như tổ hợp xét tuyển, học phí, định hướng đào tạo, uy tín của trường và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp…