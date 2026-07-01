Phổ điểm môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT 2026 như sau:

Môn Sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 68.923 thí sinh dự dự thi, giảm nhẹ so với 69.895 thí sinh của năm 2025. Chất lượng bài thi nhìn chung nhỉnh hơn khi điểm trung bình tăng từ 5,78 lên 5,84, trong khi điểm trung vị giữ nguyên ở mức 5,75, cho thấy mặt bằng điểm ổn định.

Tỷ lệ thí sinh đạt dưới 5 điểm giảm từ 32,44% xuống còn 31,43%, tương ứng giảm hơn 1.000 thí sinh. Ngược lại, số thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên tăng từ 17.579 lên 17.966 em, chiếm 26,07%, cao hơn năm trước khoảng 0,9 điểm phần trăm. Điều này phản ánh phổ điểm có xu hướng dịch nhẹ về phía các mức điểm khá.

Đáng chú ý, số điểm 10 tăng mạnh từ 82 lên 129, tương đương gần 1,87 điểm 10 trên mỗi 1.000 thí sinh, cao hơn đáng kể so với mức 1,17 điểm 10/1.000 thí sinh của năm 2025. Kỳ thi tiếp tục không ghi nhận bài thi 0 điểm, đồng thời năm 2026 cũng không có thí sinh đạt mức điểm từ 1 trở xuống.

Nhìn chung, phổ điểm Sinh học năm 2026 không biến động lớn nhưng có tín hiệu tích cực, với điểm trung bình tăng, tỷ lệ điểm dưới trung bình giảm và số lượng bài thi đạt điểm tuyệt đối tăng rõ rệt.