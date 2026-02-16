Chiều nay (29 tháng Chạp), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực đảm bảo trật tự an toàn, an ninh của cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát giao thông và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát giao thông và kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại nút giao Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Thụy, TP Hà Nội.

Thủ tướng gửi lời động viên, chia sẻ với các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, trong khi người người, nhà nhà đang quây quần bên gia đình, cùng nhau đón năm mới Bính Ngọ 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại nút giao Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Thụy, TP Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc

Biểu dương lực lượng cảnh sát giao thông sẵn sàng thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ hoạt động vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà lực lượng đạt được. Trong đó, năm 2025, tai nạn giao thông cả nước giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.

Dân số cả nước hiện nay là gần 102 triệu người, phương tiện giao thông nhiều hơn, hệ thống đường bộ cao tốc phát triển hơn, các hoạt động giao thông sôi động và phức tạp hơn, yêu cầu bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cũng cao hơn, người dân mong muốn thuận lợi hơn…

Thủ tướng đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông tiên phong trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số lĩnh vực giao thông, số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý giao thông tốt hơn, giảm công sức cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là những lúc thời tiết khắc nghiệt và tăng cường khách quan, minh bạch, giảm tiêu cực, đồng thời kịp thời, cương quyết xử lý vi phạm, tiêu cực.

Thủ tướng dẫn chứng những hình ảnh xúc động, tốt đẹp lan tỏa trong cộng đồng của lực lượng cảnh sát giao thông tham gia bảo vệ nhân dân trong thiên tai, dịch bệnh, đưa người dân đi cấp cứu, đưa phụ nữ đi sinh con, đưa người đi lạc về nhà…

Thủ tướng đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tiên phong, gương mẫu vì nhân dân phục vụ, phục vụ nhân dân tốt nhất có thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết và giao nhiệm vụ cho lực lượng Cảnh sát giao thông. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng lưu ý, các phương tiện giao thông ngày càng hiện đại thì việc trang bị các phương tiện quản lý phương tiện giao thông cũng phải hiện đại, phải tăng cường cơ sở vật chất, nhanh chóng hoàn thành các đề án.

Nhân dịp này, qua ứng dụng VNeTraffic, với hơn 5 triệu người dùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an gửi lời chúc mừng năm mới bình an, mạnh khỏe, tham gia giao thông an toàn tới tất cả những người tham gia giao thông.

Sớm có chế độ, chính sách để thu hút nhân tài trong lĩnh vực an ninh mạng

Tại Trung tâm An ninh mạng quốc gia, Thủ tướng đã thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực của cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những thành tích quan trọng của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng trong năm 2025, trong đó có việc tham mưu tổ chức rất thành công lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng do Việt Nam đăng cai.

Thủ tướng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện tốt 3 chức năng quan trọng: luôn nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; làm tốt công tác quản lý nhà nước; là lực lượng trực tiếp chiến đấu trên không gian mạng, ngăn chặn tội phạm mạng và những tấn công trên không gian mạng.

Thủ tướng thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực của cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: Nhật Bắc

Để làm tốt 3 chức năng này, Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng phải làm tốt. Đó là, phải hoàn thiện thể chế, trong đó khẩn trương xây dựng Nghị định quy định về chế độ, chính sách để thu hút nhân tài trong lĩnh vực an ninh mạng; hiện đại hóa hạ tầng chiến lược, hệ sinh thái chiến lược về an ninh mạng.

Ngoài ra, Thủ tướng lưu ý cần làm chủ công nghệ; quản trị, quản lý thông minh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy trí tuệ người Việt Nam trong lĩnh vực này, có chế độ, chính sách phù hợp với đội ngũ nhân lực.