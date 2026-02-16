Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có thư khen gửi Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Tư lệnh Binh chủng Công binh.

Trước thực trạng xuống cấp nguy hiểm cầu Sông Lô trên địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông; ngày 14/2, Thủ tướng đã họp về việc khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị, lực lượng phối hợp với tỉnh Phú Thọ khẩn trương tổ chức làm cầu phao qua sông Lô để kịp thời phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và phát triển kinh tế - xã hội trong khi chờ khắc phục hậu quả cầu Sông Lô cũ, chuẩn bị đầu tư cầu Sông Lô mới theo quy hoạch.

Người và phương tiện lưu thông bình thường qua cầu phao Sông Lô sáng 16/2. Ảnh: TTXVN

Chỉ sau vài giờ kể từ khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã tập trung chỉ đạo Binh chủng Công binh, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát, thi công cùng với UBND tỉnh Phú Thọ và hoàn thành lắp đặt cầu phao bắc qua sông Lô, thông xe ngay trong sáng nay (ngày 29 Tết), sớm hơn yêu cầu Thủ tướng giao, mang lại niềm vui, sự phấn khởi, hạnh phúc cho nhân dân.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và tiến độ triển khai "thần tốc" của Bộ Quốc phòng, Binh chủng Công binh, các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhân dân tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ này cũng thể hiện tinh thần "vì nhân dân quên mình" của "Bộ đội Cụ Hồ", thể hiện bản chất tốt đẹp của QĐND mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng chủ động, kịp thời khen thưởng và đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp cho Bộ Tư lệnh Công binh, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định. Các cơ quan, đơn vị đề cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Phú Thọ bảo đảm an toàn tuyệt đối và thông suốt cho người dân khi tham gia giao thông qua cầu phao, nhất là trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Chủ tịch tỉnh Phú Thọ khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm khởi công xây dựng cầu Sông Lô mới theo đúng tinh thần kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp ngày 14/2.

Sáng nay, cầu phao Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) chính thức thông xe, đáp ứng nhu cầu đi lại cấp bách của người dân địa phương.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc thông xe cầu phao không chỉ mang ý nghĩa bảo đảm giao thông mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó quân - dân trong thời điểm cấp bách.

Theo Đại tướng, điều tạo nên dấu ấn sâu sắc chính là tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Dù đang trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều người vừa trở về sum họp cùng gia đình, song khi có lệnh, tất cả lập tức trở lại đơn vị, khẩn trương cơ động đến hiện trường, triển khai nhiệm vụ không chút do dự.

"Đó không chỉ là chấp hành mệnh lệnh mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là bản lĩnh, trách nhiệm và tấm lòng vì nhân dân phục vụ", Đại tướng khẳng định.

Cầu phao Đoan Hùng qua sông Lô có chiều dài hơn 220m, mặt cầu rộng 6m, kết cấu phao nổi. Việc lựa chọn vị trí bắc cầu phao được Lữ đoàn 249 tính toán cẩn trọng, dựa trên các thông số về lưu tốc dòng chảy, địa hình hai bên bờ và độ ổn định của đáy sông.

Các phương tiện ô tô dưới 7 chỗ ngồi có thể lưu thông qua cầu phao. Cầu phao sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô.

Thời gian hoạt động từ 6h đến 21h hàng ngày, riêng trong những ngày Tết Nguyên đán, Lữ đoàn 249 sẽ vận hành 24/24h để phục vụ nhân dân.