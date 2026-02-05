Theo quan niệm dân gian Việt Nam, việc bao sái bàn thờ, rút tỉa chân nhang thường bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, sau lễ tiễn ông Công ông Táo.

Đây là nghi thức tâm linh quan trọng, giúp không gian thờ cúng trang nghiêm. Vì vậy, khi thực hiện nghi thức này, gia chủ thường chọn ngày, giờ tốt.

Dưới đây là ngày, giờ đẹp để rút tỉa chân nhang, bao sái bàn thờ, chuẩn bị đón năm Bính Ngọ 2026 bình an, may mắn theo gợi ý của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà.

Ảnh minh họa: Do Thu Ngoc

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, gia chủ có thể tiến hành lễ cúng ông Công ông Táo từ ngày 20 tháng Chạp, sau đó mới thực hiện việc bao sái, dọn dẹp và rút tỉa chân nhang.

- Ngày 20 tháng Chạp, cúng ông Công ông Táo từ 5h10 đến 6h50. Bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu từ 7h10 đến 8h50 hoặc từ 15h10 đến 16h50. Ngày này hợp các tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

- Ngày 21 tháng Chạp, cúng ông Công ông Táo từ 5h10 đến 6h50. Bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu từ 9h10 đến 10h50 hoặc từ 15h10 đến 16h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thân, Tỵ, Hợi.

- Ngày 22 tháng Chạp, cúng ông Công ông Táo từ 7h10 đến 8h50. Bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu từ 9h10 đến 10h50, hoặc từ 13h10 đến 14h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

- Ngày 23 tháng Chạp cúng ông Công ông Táo từ 5h10 đến 6h50. Bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu từ 7h10 đến 8h50, hoặc từ 13h10 đến 14h50. Ngày này hợp các tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

- Ngày 24 tháng Chạp bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu từ 7h10 đến 8h50 hoặc từ 9h10 đến 10h50, chiều từ 15h10 đến 16h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thân, Tỵ, Hợi.

- Ngày 25 tháng Chạp bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu từ 7h10 đến 8h50, hoặc từ 13h10 đến 14h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

- Ngày 26 tháng Chạp bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu từ 5h10 đến 6h50, hoặc từ 15h10 đến 16h50. Ngày này hợp các tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

- Ngày 27 tháng Chạp là ngày Kỷ Mùi, cũng là ngày Địa xung của tháng Kỷ Sửu (tháng 12 âm) năm nay nên không tiến hành các nghi lễ tâm linh quan trọng.

- Ngày 28 tháng Chạp, bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu từ 7h10 đến 8h50 hoặc từ 9h10 đến 10h50, chiều từ 13h10 đến 14h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.