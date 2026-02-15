Văn khấn mời ông bà tổ tiên về nhà ăn Tết ở phần mộ gia tiên

Kính lạy cha mẹ, ông bà cùng gia tiên nội ngoại họ....

Hôm nay là ngày... tháng... năm....

Con xin được cẩn cáo với gia tiên rằng:

Nhân dịp tết Nguyên đán mừng đón xuân mới năm Bính Ngọ, chúng con thành kính sửa soạn lễ vật, tiền vàng, nhang đăng cung thỉnh kính mời cha mẹ, ông bà cùng gia tiên nội ngoại họ.... về ngự trước án ở tổ đường nơi thờ tổ tiên, để con cháu chúng con được chiêm bái và báo hiếu tổ tiên trong những ngày đầu xuân.

Chúng con thành kính chấp lễ cung thỉnh kính mời cha mẹ, ông bà cùng gia tiên nội ngoại sa giá.

Sau đây chúng con xin phép gia tiên nội ngoại cho phép chúng con được thực hiện nghi lễ tạ mộ và dọn dẹp sạch sẽ phần mộ của gia tiên.

Chúng con xin đa tạ (3 lần).

Lưu ý: Sau khi khấn xong, con cháu chắp tay xá lạy 9 lạy rồi có thể dọn dẹp cắt bớt cỏ, hoặc đắp thêm đất lên mộ cho các phần mộ gia tiên.

Khi làm sạch sẽ xong xuôi, bạn nhớ đốt một nén nhang cắm lên phần mộ rồi xin hạ lễ và đốt tiền vàng cho gia tiên.

Sau khi hoàn tất mọi việc thì mới được ra về.