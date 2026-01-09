logo website

logo website
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
  • Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
  • Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
  • Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
  • Email: contact@vietnamnet.vn
  • Báo giá: http://vads.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Aa Aa
VietNamNet
Thứ Sáu, 09/01/2026 - 09:39

Sắc màu nông thôn mới ở xã vùng biên Sơn La

Lóng Sập là một xã vùng biên của tỉnh Sơn La. Những năm qua, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo của các bản làng nơi biên cương Tổ quốc đã dần thay đổi.

Bài viết liên quan:

Video liên quan nhất

image

TP Cần Thơ: Người cao tuổi làm kinh tế giỏi, góp phần xây dựng nông thôn mới

image

Người có uy tín, tấm gương đi đầu trong xây dựng nông thôn mới ở Phú Thọ

image

Cụ bà U70 miệt mài trồng hoa, xây dựng tuyến đường nông thôn mới

image

Xã nghèo Sơn La bứt phá vươn lên cán đích Nông thôn mới

VIDEO NỔI BẬT