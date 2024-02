Lượng phương tiện tăng mạnh, tuyến Vành đai 3 trên cao, đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ... xảy ra ùn tắc.

Ghi nhận của PV VietNamNet vào thời điểm 7h sáng, tại đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua Linh Đàm, Hoàng Mai), các xe di chuyển khó khăn theo hướng về cầu Thanh Trì. Ở đường dẫn từ đường Nghiêm Xuân Yêm lên Vành đai 3 trên cao, hai hàng ô tô xếp hàng nhích từng mét.

Anh Hứa Khắc Hiếu (quê tại Thanh Hóa) cho biết, anh di chuyển từ Cầu Giấy đến Bến xe Nước Ngầm mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Cũng theo anh Hiếu trong sáng 28 Tết, nhiệt độ giảm và có mưa phùn nên việc đi lại khó khăn.

Còn anh Trần Văn Vũ (quê ở Nam Định) chia sẻ, các tuyến đường ra cửa ngõ Hà Nội đông, người đi xe máy phải luồn lách qua dòng ô tô.

Trên đường Ngọc Hồi (Hoàng Mai), cửa ngõ phía Nam của thành phố Hà Nội, lượng phương là xe máy gia tăng từ sớm. Nhiều người dân quê tại Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa... quyết định đi xe máy về quê thay vì đi xe khách.

Lực lượng thuộc Công an phường Hoàng Liệt (Công an quận Hoàng Mai), Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) có mặt ứng trực từ sáng sớm.

Còn tại đường vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dòng ô tô xếp thành 3 hàng di chuyển chậm hơn 2km từ đoạn qua cầu vượt Tự Khoát (Thanh Trì) đến Trạm thu phí.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cao điểm giao thông dịp Tết sẽ kéo dài đến hết ngày 8/2 (29 tháng Chạp), người dân cần chọn khung giờ thích hợp để di chuyển ra các tuyến đường cửa ngõ để tránh ùn tắc kéo dài.