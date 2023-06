Đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2023 được lan truyền trên mạng xã hội khá sớm so với thời gian hết giờ làm bài của thí sinh. Bộ GD-ĐT đã chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh.