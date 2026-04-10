Sáng 10/4, tại hội nghị tập huấn công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT cho hay, những năm qua, các địa phương cơ bản tổ chức kỳ thi nghiêm túc, trách nhiệm nhưng có những nơi còn để xã hội băn khoăn.

Rà soát những nơi có biểu hiện chấm lỏng tay

Theo ông Thưởng, ở môn Ngữ văn, có nơi xuất hiện nhiều điểm 9; 9,5 và 10. Bộ đã yêu cầu giám đốc các Sở GD-ĐT giải trình và các báo cáo đều đưa ra những lý do được cho là có căn cứ, như tổ chức ôn tập tốt... Tuy nhiên, theo ông, những yếu tố này “về mặt hình thức rất thuyết phục nhưng vẫn chưa phải là căn cứ đánh giá khách quan”.

Ông Thưởng nêu, trước đây học sinh lớp chuyên Văn đạt 8 điểm Văn đã là hiếm, do đó cần chấm thi công bằng. "Bộ GD-ĐT sẽ có văn bản chỉ đạo về việc này. Tôi đề nghị Cục Quản lý chất lượng và các Sở GD-ĐT tiếp tục rà soát những Sở nào năm ngoái, năm kia có biểu hiện chấm lỏng tay. Tránh việc năm nay nhắc được Sở này, năm sau lại ra Sở khác”, ông Thưởng nói.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT phát biểu tại hội nghị.

Ông cho rằng việc này nhằm đảm bảo công bằng, tránh bệnh thành tích khi muốn trường, địa phương mình điểm cao nhưng không công bằng với nơi khác. Đây là bài toán rất thách thức.

Các trường tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh ít nhất 2 lần

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT cũng nhấn mạnh, để kỳ thi thành công, yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người, từ trưởng điểm thi đến cán bộ coi thi.

“Năm ngoái có 39 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 5 em sử dụng điện thoại. Các trường hợp này không dùng thiết bị tinh vi mà chỉ là điện thoại iPhone, cho thấy giám thị chưa làm hết trách nhiệm nên để lọt. Nếu thiếu trách nhiệm, chúng ta có thể đẩy các em đến sai phạm tiếp theo", Thứ trưởng Thưởng nói.

Theo ông Thưởng, khi thí sinh phát tán đề thi trong thời gian quy định sẽ bị coi là làm lộ bí mật quốc gia và có thể bị xử lý hình sự. "Nếu chúng ta làm nghiêm túc, hết trách nhiệm thì các em không đứng trước việc bị xử lý hình sự. Các em có thể sơ sẩy mang thiết bị vào nhưng không thể gian lận, đó cũng chính là việc chúng ta giúp các em. Bởi sơ sẩy một chút thôi, sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ công tác chỉ đạo thi của tỉnh, của Sở và thậm chí cấp quốc gia”, ông Thưởng nói.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, để đạt kết quả tốt trong kỳ thi, các địa phương và nhà trường cần có kế hoạch tổ chức dạy học giai đoạn nước rút, ôn tập theo chủ đề, theo nhóm nhằm đa dạng hóa phương thức học tập cho học sinh.

“Đề nghị các Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh ít nhất 2 lần để có cơ sở đối sánh giữa các lần thi, qua đó trường có thể đánh giá một học sinh có sự tiến bộ hay không. Với phương châm thi thử nhưng vận hành thật, ra đề - làm bài - chấm thi thật thì tất cả từ học sinh đến giáo viên đều được tập luyện", ông Thưởng nói.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho hay, năm nay, những tỉnh sau sáp nhập có quy mô rất lớn nên vai trò đầu mối của người lãnh đạo hội đồng, trưởng ban chỉ đạo từ tỉnh cho đến giám đốc Sở GD-ĐT hết sức quan trọng. “Người lãnh đạo phải bao quát, kỹ lưỡng, toàn diện, kết nối liên thông và phải kiểm soát được tình hình”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.