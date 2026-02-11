Chiều 10/2 (23 tháng Chạp), nhà ga quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM nhộn nhịp hơn thường lệ khi nhiều chuyến bay từ Mỹ, Canada, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản… chở nhiều bà con Việt kiều về quê ăn Tết liên tục hạ cánh.

Tại sảnh đến, lượng người ngồi chờ để đón thân nhân tăng đột biến khiến các hàng ghế luôn kín chỗ.

Chờ hơn ba tiếng đồng hồ, anh Quang (phường Thủ Đức) ôm bó hoa đứng giữa đám đông. “Ba năm rồi mới gặp lại bạn gái. Lần này cô ấy về hẳn Việt Nam”, anh nói và không giấu được niềm xúc động.

Cách đó không xa, chị Huỳnh Thị Ngọc Giàu bế theo con gái mới 3 tháng tuổi, vừa bước ra khỏi ga đã ôm chầm lấy người thân. Em trai chị ở bên cạnh vừa đi vừa khóc. Vợ chồng chị Giàu đã làm việc tại Nhật Bản được 7 năm và nhiều dịp phải đón Tết xa quê. “Tôi đã đặt vé trước cả năm trời chờ mong ngày tết đoàn viên, muốn con nhỏ được gặp ông bà”, chị Giàu chia sẻ.

Bà Mai Thị Phượng (xã Hiệp Hòa, Tây Ninh), mẹ chồng chị Giàu, xúc động ôm cháu vào lòng, nước mắt lăn dài. Do công việc, chồng chị phải sau mùng 3 Tết mới về Việt Nam. Cả gia đình dự định sum họp và nghỉ ngơi khoảng một tháng.

Em Lê Ngọc Trân (24 tuổi) cho biết, gần như không ngủ được từ tối hôm trước. “Chút nữa ra khỏi sân bay là em đi ăn bún bò liền”, Trân cười. Hơn 3 năm mới được về quê ăn Tết, Trân sẽ ở TPHCM đến ngày 27 Tết để gặp gỡ bạn bè rồi về quê ở Đồng Tháp. Cô xúc động khi thấy em trai và bạn thân đến đón, mang theo tấm pano chào mừng đầy bất ngờ.

Những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt vỡ òa trong vòng tay yêu thương xuất hiện khắp sảnh đến, khi nhiều Việt kiều hiếm hoi mới có dịp trở về Việt Nam đón Tết.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 145.000 lượt khách mỗi ngày, tương đương khoảng 940 chuyến bay/ngày, tăng 25% so với lịch bay ngày thường và khoảng 7% so với cùng kỳ Tết 2025.

Đáng chú ý, hai ngày cao điểm trước Tết (26 - 27 tháng Chạp) sân bay được dự kiến khai thác khoảng 1.017 chuyến/ngày; sau Tết, cao điểm rơi vào mùng 6 và 7 tháng Giêng với khoảng 1.025 chuyến/ngày.