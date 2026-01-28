Từ 27/1-1/2/2026, Nhã Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa đọc Hội sách Xuân Bính Ngọ - Dọn kho đón Tết 2026 đồng thời tại Hà Nội (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ) và TPHCM (Cung Văn hóa Lao động) với nhiều hoạt động giao lưu, ra mắt sách và ưu đãi dành cho bạn đọc.

"Dọn kho đón Tết 2026" diễn ra từ 27/1-1/2/2026.

Bên cạnh các chương trình khuyến mãi, quà tặng và hoạt động tương tác quen thuộc, điểm nhấn của Dọn kho đón Tết 2026 là loạt sách mới và chuỗi sự kiện văn hóa quy mô lớn. Dịp này, Nhã Nam giới thiệu nhiều ấn phẩm nổi bật như Kim Vân Kiều bản dịch và chú giải của Nguyễn Văn Vĩnh kèm tranh Nguyễn Tư Nghiêm, Họ và Tên - Một lịch sử nhìn qua danh tính người Việt của Trần Quang Đức, Những món ăn nuôi ta lớn - tiểu thuyết mới của Hồ Anh Thái, cùng nhiều tác phẩm văn học, khoa học, thiếu nhi trong và ngoài nước.

Lần đầu tiên, Nhã Nam tổ chức 9 sự kiện giao lưu trong khuôn khổ hội sách, trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Tại Hà Nội, nổi bật là các chương trình ra mắt sách của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, giao lưu với chuyên gia pháp y Trần Ngọc Sơn...

Tại TPHCM, độc giả có thể tham dự Ngày xuân kể chuyện Kiều cùng nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, workshop bày mâm cúng Tết, và tọa đàm Sự an ủi của triết học.

Ông Vũ Hoàng Giang - Phó Tổng Giám đốc Nhã Nam cho biết, hội sách không chỉ hướng đến ưu đãi giá, mà còn chú trọng các hoạt động góp phần thúc đẩy văn hóa đọc và ngành xuất bản, giúp độc giả mở rộng kiến thức và trải nghiệm.

Toàn bộ các sự kiện trong khuôn khổ Dọn kho đón Tết 2026 đều miễn phí và không giới hạn số lượng đăng ký.