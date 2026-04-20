Từ dữ liệu này, kết hợp với chỉ tiêu (xem tại đây) của các trường đã được công bố, học sinh và phụ huynh có thể tính toán được tỷ lệ chọi vào lớp 10 từng trường THPT năm học 2026-2027.

Tính đến 23h30 ngày 17/4, theo ghi nhận số liệu của một số trường có điểm chuẩn top đầu trong các năm qua như sau: Trường THPT Yên Hòa có số nguyện vọng đăng ký/chỉ tiêu là 2.665/765 (tức là tỷ lệ chọi khoảng 1/3,5); Trường THPT Cầu Giấy với 2.627 nguyện vọng/720 chỉ tiêu. Hai trường có điểm chuẩn cao nhất năm 2025 là THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông lần lượt có tỷ lệ chọi là 2.143/765 và 2.341/765.

Thống kê số nguyện vọng đăng ký vào các trường THPT top đầu đến 23h24 ngày 17/4. Ảnh chụp màn hình.

Theo thống kê của VietNamNet, trong 2 năm gần đây, Trường THPT Yên Hòa liên tiếp đứng đầu về tỷ lệ chọi vào lớp 10, trong đó năm 2025 ở mức 1/2,44. Tuy nhiên, tỷ lệ chọi năm 2025 của trường đã giảm so với năm 2024 (1/3,11) do chỉ tiêu tuyển sinh tăng thêm 90 học sinh.

Năm ngoái, bên cạnh các trường THPT có tỷ lệ chọi cao như Trường THPT Yên Hòa (1/2,44), THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (1/2,35), THPT Kim Liên (1/2,15),… một số trường lại ghi nhận tỷ lệ chọi rất thấp.

Cụ thể, một số trường THPT có số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 còn thấp hơn cả chỉ tiêu. Các trường này đều nằm ở các huyện khu vực ngoại thành như: Trường THPT Thọ Xuân (tỷ lệ chọi vào lớp 10 thấp nhất năm 2025 của Hà Nội với khoảng 1/0,64); Trường THPT Đại Cường (tỷ lệ chọi 1/0,65) và Trường THPT Minh Quang (tỷ lệ chọi 1/0,73)...

Năm 2026, theo kế hoạch, 9h sáng 29/5, các điểm thi sẽ tổ chức học quy chế thi cho thí sinh, thông báo bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho điểm thi. Ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm 2026. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6.

Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội các năm trước. Ảnh: Phạm Hải.

Chia sẻ với VietNamNet, một phụ huynh có con đang học lớp 9 thắc mắc: “Với cách xét tuyển của Hà Nội, liệu có phải các trường THPT sẽ xét tuyển ưu tiên thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, khi thiếu chỉ tiêu mới xét đến thí sinh đăng ký NV2 và NV3?”.

Trả lời câu hỏi này, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định: “Các nguyện vọng được xét song song cho đến khi hết thí sinh đủ điều kiện; chứ không phải xét ưu tiên nguyện vọng 1, nếu thiếu chỉ tiêu mới xét tới các nguyện vọng 2 và 3”.

Ví dụ, điểm chuẩn của Trường THPT Cầu Giấy là 23. Số học sinh trúng tuyển gồm những em đặt NV1 vào trường đạt từ 23 điểm trở lên và nhóm đặt NV2 và NV3 đạt từ 23,5 và 24 điểm trở lên tương ứng. Tuy nhiên, điều kiện đi kèm là các thí sinh đặt NV2 và NV3 vào Trường THPT Cầu Giấy phải trượt NV1.

Mỗi thí sinh được xét theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng, nhưng các nguyện vọng được xét đồng thời theo nguyên tắc chung.

Chẳng hạn, một thí sinh đạt 25 điểm, cao hơn mức điểm chuẩn vào trường đăng ký NV1 là Trường THPT Việt Đức. Khi đó, dù đủ điểm trúng tuyển NV2 và NV3, thí sinh cũng không được xét vào các nguyện vọng đó nữa. Vì vậy, không xảy ra trường hợp một thí sinh đỗ 2-3 trường THPT công lập không chuyên, hoặc từ chối nhập học nguyện vọng trước để học nguyện vọng sau.

Cách tính điểm xét tuyển lớp 10 của Hà Nội năm 2026 như sau:

Trong đó:

- Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10.

- Điểm ưu tiên: Được xác định căn cứ vào diện ưu tiên của học sinh theo Quy chế tuyển sinh. Học sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng ưu tiên cao nhất.

- Điểm khuyến khích: Được xác định căn cứ vào các giải cấp tỉnh do Sở GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các sở, ngành tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, áp dụng đối với các cuộc thi thuộc hệ thống thi cấp quốc gia theo quy chế tuyển sinh. Trường hợp học sinh đạt nhiều giải ở các cuộc thi/kỳ thi khác nhau, chỉ được hưởng mức cộng điểm của giải cao nhất.

Chỉ những học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi nào bị điểm 0 mới được xét tuyển.