Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026.

Theo đó, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, cán bộ, công chức, người lao động và học sinh toàn ngành giáo dục Hà Nội nghỉ ngày 26/4 (Chủ nhật). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 27/4.

Đối với dịp lễ 30/4 và 1/5, các đơn vị, trường học nghỉ 2 ngày, gồm ngày 30/4 và ngày 1/5/2026.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung trong thời gian nghỉ lễ. Cụ thể, các cơ quan, trường học thực hiện treo cờ Tổ quốc theo quy định; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của thành phố.

Trong thời gian nghỉ, các đơn vị phải bố trí cán bộ trực, bảo vệ cơ quan, trường học; chủ động phương án đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ; phối hợp với lực lượng công an địa phương giữ gìn an ninh, trật tự.

Cùng với đó, các nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông; không tham gia, cổ vũ đua xe trái phép; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị duy trì chế độ thông tin, báo cáo, kịp thời phản ánh các tình huống phát sinh trong dịp nghỉ lễ để được xử lý. Ngay sau kỳ nghỉ, các đơn vị, trường học cần nhanh chóng ổn định nền nếp dạy và học, bảo đảm hoạt động theo đúng kế hoạch năm học.