Thời gian gần đây, một số phụ huynh quan tâm và đặt các câu hỏi trước thông tin năm 2027 Hà Nội sẽ triển khai phương án thi vào lớp 10 trên máy tính.

Trao đổi với VietNamNet sáng 17/4, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định Hà Nội chưa ấn định thời điểm tổ chức thi lớp 10 trên máy tính.

Theo ông Tuấn, việc xây dựng đề án tuyển sinh lớp 10 trên máy tính là một trong những nội dung đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được nêu trong Chương trình hành động số 05 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhằm thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo đó, trong quý 1 năm 2027, Sở GD-ĐT Hà Nội được giao nhiệm vụ tham mưu, xây dựng đề án và lộ trình tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 trên máy tính.

“Như vậy, năm 2027 sẽ bắt tay vào xây dựng phương án để thay đổi cách tuyển sinh trong những năm tới, chứ chưa ấn định năm nào sẽ áp dụng. Khi có kế hoạch/đề án được phê duyệt, Sở GD-ĐT sẽ thông tin chính thức tới người dân. Việc này phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, máy tính, phần mềm, hệ thống ngân hàng câu hỏi, phương án thử nghiệm. Đặc biệt học sinh cũng phải được làm quen, chuẩn bị về mặt tinh thần”, ông Tuấn nói.

Về tuyển sinh lớp 10 năm 2026, Hà Nội không còn phân chia khu vực và điều kiện về nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, hướng tới tuyển sinh phi địa giới hành chính, tăng cơ hội học tập cho học sinh, thúc đẩy giáo dục bình đẳng, công bằng.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng giảm mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các nguyện vọng (0,5-1 điểm), giúp tăng cơ hội trúng tuyển theo nguyện vọng đăng ký cho học sinh.

Cụ thể, Sở quy định mỗi học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng (NV) dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập không chuyên bất kỳ, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển khi hết hạn đăng ký.

Học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2 và NV3. Học sinh trượt NV1 sẽ được xét tuyển NV2. Tuy nhiên, điểm xét tuyển NV2 phải cao hơn ít nhất 0,5 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường. Học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 sẽ được xét tuyển NV3, với điểm xét tuyển NV3 phải cao hơn ít nhất 1 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường.

Khi hạ điểm chuẩn, Sở GD-ĐT cho phép trường nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.