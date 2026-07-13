Ngày 13/7, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, Sở đã phối hợp với Phòng PA03 Công an tỉnh thành lập tổ công tác xác minh hai thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến nghi vấn thí sinh gian lận tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, quan điểm của Sở là xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm quy chế thi, sai đến đâu xử lý đến đó. Đối với các thông tin phản ánh liên quan đến những điểm thi khác, Sở đang tiếp tục xác minh và sẽ xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Thông tin phản ánh thí sinh N.T.T. gian lận trong kỳ thi được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Kết quả xác minh cho thấy, đối với vụ việc tại điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vân Canh (xã Vân Canh), nội dung phản ánh cho rằng thí sinh H.N.L.Q. mang điện thoại vào phòng thi nhưng giám thị không xử lý. Kết quả xác minh xác định thông tin này không đúng sự thật.

Cụ thể, vào đầu buổi thi ngày 12/6, trước thời điểm mở đề và tính giờ làm bài, giám thị phòng thi 859 phát hiện thí sinh H.N.L.Q. mang điện thoại vào phòng thi và để trong cặp dưới hộc bàn. Ngay sau đó, điện thoại được thu giữ và bàn giao cho Phó Trưởng điểm thi quản lý theo đúng quy định. Tổ công tác xác định điện thoại được phát hiện trước khi phát đề thi.

Theo kết luận, ông Nguyễn Chí Thành, Phó Trưởng điểm thi cho biết, khoảng 7h ngày 12/6, hai giám thị coi thi tại phòng thi 859 đã bàn giao điện thoại di động của thí sinh H.N.L.Q. cho ông cất giữ tại phòng bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh. Thời điểm phát hiện thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi trước giờ mở đề và tính giờ làm bài.

Làm việc với 5 thí sinh cùng phòng thi, các em đều xác nhận thời điểm xảy ra vụ việc chưa phát đề thi. Kiểm tra điện thoại của thí sinh H.N.L.Q. cũng không phát hiện hình ảnh đề thi, bài thi hay dấu hiệu sử dụng điện thoại để truyền thông tin ra bên ngoài.

Đối với thông tin tố thí sinh N.T.T. tại phòng thi 184, điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam) mang điện thoại vào phòng thi để tra đáp án, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, thông tin không có cơ sở.

Kết quả xác minh cho thấy, trong cả 3 buổi thi, thí sinh N.T.T. đều ngồi ở vị trí thuận lợi để giám thị quan sát (thí sinh này ngồi bàn đầu ở môn Toán; ngồi bàn thứ ba ở môn Ngữ văn và bài thi tự chọn). Tổ công tác làm việc với 18 thí sinh cùng phòng thi, tất cả đều khẳng định không phát hiện thí sinh này sử dụng điện thoại trong cả 3 buổi thi.

Điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học diễn ra bình thường. Ảnh C.S

Qua kiểm tra, công tác coi thi tại điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vân Canh và Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học diễn ra bình thường, đúng quy chế, không ghi nhận trường hợp vi phạm.

Làm việc với tổ công tác, thí sinh N.T.T. cũng khẳng định không mang, không sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào không được phép trong phòng thi; đồng thời cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội đã ảnh hưởng đến danh dự của bản thân, gia đình và nhà trường.