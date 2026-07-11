Cụ thể, một trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin với nội dung cho rằng thí sinh tên Q. ở Trường THPT H.T.K. (tỉnh Cà Mau) có hành vi sử dụng điện thoại trong ngày thi đầu tiên ở các môn Văn, Toán.

Thông tin trên cho rằng, nhiều người thi chung nhìn thấy nhưng không dám báo với giám thị. Sau đó có người báo với trường việc thí sinh này sử dụng điện thoại và bị "tịch thu".

Dữ liệu điểm thi được đăng tải trên mạng cho thấy, thí sinh bị tố cáo có điểm 10 Toán, 6 Văn, 4.10 Lý, 5.85. Hóa. Người phản ánh cho rằng điểm 10 Toán của thí sinh này là điểm 10 Toán duy nhất của trường.

Bài viết tố cáo thí sinh vi phạm quy chế thi. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau thông tin, điểm trung bình môn của tỉnh là 5,726, đứng thứ 16 cả nước và thứ 2 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nhìn tổng thể phổ điểm cho thấy tỉnh có hơn 18.500 thí sinh dự thi, chỉ có 54 điểm 10. Trong đó, môn Sử có 32 điểm 10, Toán có 14 điểm 10....

Theo thống kê của Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Cà Mau, phổ điểm thi các môn từ 5 điểm trở lên của tỉnh cao nhất là môn công nghệ nông nghiệp (96,8%).

Kế tiếp là môn Văn (94,63%), Công nghệ công nghiệp (84%), Sử (79,64%), Tin học (72,1%), Hóa (69,11%), Sinh (63,09%), Địa (61,23%), Kinh tế và pháp luật (53,7%), Toán (51,76%), lý (47,7%), Tiếng Anh (37,28%).