Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang cho hay, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 toàn tỉnh có 62 điểm thi.

Công tác chấm thi được tổ chức với 71.416 bài thi, trong đó 17.896 bài thi tự luận và 53.520 bài thi trắc nghiệm.

Theo ông Cảnh, ngay sau khi có thông tin phản ánh về kết quả môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và các văn bản của Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở GD-ĐT đã khẩn trương tham mưu, chỉ đạo hội đồng thi tổ chức rà soát, đặc biệt các khâu quy trình và kết quả thi.

Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang thông tin về kết quả rà soát kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang.

Về kết quả rà soát, phân tích kết quả thi, ông Cảnh cho hay, Sở GD-ĐT rà soát, phân tích kết quả thi với tất cả các môn tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Tổng số lượng bài thi/môn thi được phân tích là 71.416. Qua đối chiếu điểm thi với điểm học bạ lớp 12 cho thấy điểm thi trung bình của toàn hội đồng thi ở các môn đều thấp hơn điểm học bạ trung bình.

Kết quả rà soát không phát hiện bất thường về điểm thi đối với các môn thi điểm thi khác, kết quả cơ bản phản ánh đúng năng lực học tập của học sinh, trừ trường hợp môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo ông Cảnh, đối với điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở GD-ĐT đã cho rà soát riêng kết quả môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Kết quả cho thấy, môn Ngữ văn có 11/326 thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên, không có điểm 10. Mức chênh lệch trung bình của nhóm thí sinh này so với điểm học bạ là 0,1 điểm.

Ở môn Ngoại ngữ, có 40/207 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, có 1 điểm 10, không phát hiện dấu hiệu bất thường. Mức chênh lệch trung bình của nhóm thí sinh này so với điểm học bạ là 0,31 điểm. Kết quả này phù hợp với kết quả học tập của thí sinh, không phát hiện dấu hiệu bất thường.

"Riêng đối với môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, số lượng thí sinh đạt điểm cao và điểm 10 tập trung ở mức bất thường so với mặt bằng chung. Trong đó, có 147 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán tại 13/15 phòng thi. Một số phòng thi có số lượng thí sinh đạt điểm 10 cao. Nội dung này đang được cơ quan chức năng xác định là bất thường trong công tác coi thi và đang tiếp tục điều tra, làm rõ”, ông Cảnh thông tin.