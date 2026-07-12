Theo đó, Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau đã yêu cầu Trường THPT Hồ Thị Kỷ báo cáo về thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời cung cấp quá trình và kết quả học tập của em Q.

Sở cũng chủ trì làm việc với lãnh đạo điểm thi, tổ kiểm tra, cán bộ coi thi và cán bộ giám sát các môn Ngữ văn, Toán tại phòng thi số 11, điểm thi 002 - Trường THPT Hồ Thị Kỷ. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng nhà trường cũng được mời làm việc để làm rõ quá trình tổ chức kỳ thi tại điểm thi này.

Thầy - trò Trường THPT Hồ Thị Kỷ trong một sự kiện tại trường. Ảnh: FB Trường THPT Hồ Thị Kỷ

Qua trao đổi và tường trình, những người được mời làm việc đều khẳng định quá trình tổ chức thi tại điểm thi và phòng thi số 11 không có dấu hiệu bất thường như nội dung phản ánh trên mạng xã hội.

Kết quả học tập môn Toán của em Q. trong 3 năm THPT lần lượt đạt 8,5 điểm ở lớp 10; 9,3 điểm ở lớp 11 và 9,0 điểm ở lớp 12. Em Q. cũng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của trường dự thi cấp tỉnh.

Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau cho rằng, đối chiếu kết quả học tập, việc em Q đạt điểm 10 môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 không có gì bất thường.

Sở sẽ tiếp tục phối hợp với công an tỉnh nhằm xác minh thông tin không đúng sự thật để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 11/7, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh một thí sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ (Cà Mau) bị nghi sử dụng điện thoại trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Bài đăng cho rằng thí sinh này đạt 10 điểm môn Toán và đây là điểm 10 duy nhất của trường. Sau khi nắm được thông tin, Sở GD-ĐT Cà Mau cho biết đã yêu cầu xác minh, làm rõ vụ việc.