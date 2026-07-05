Với tổng 29,75 điểm (Toán 10, Hóa học 10, Vật lý 9,75), Phạm Đăng Đạt, cựu học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cẩm Thủy 2, xã Cẩm Tân, đã trở thành đồng thủ khoa khối A00 toàn tỉnh Thanh Hóa tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đạt chia sẻ, em là con cả trong gia đình có hai anh em, mẹ là công nhân còn bố làm lao động tự do.

Ngoài công việc chính, gia đình còn làm nông nên từ nhỏ Đạt quen với công việc đồng áng. Ngoài thời gian đi học, Đạt thường xuyên phụ giúp bố mẹ các công việc như làm đất, cấy lúa, làm cỏ, bón phân...

"Mẹ đi làm công nhân cả ngày, bố cũng đi làm thuê từ sáng đến tối mới về. Công việc ở nhà gần như do hai anh em đảm nhận", Đạt nói.

Nam sinh chia sẻ, vì thương bố mẹ nên em sớm hình thành ý thức tự học và tính kỷ luật trong học tập. Để đạt được kết quả này, Đạt xây dựng thời gian biểu rõ ràng và duy trì đều đặn. Từ 19h30 mỗi tối, em đều ngồi vào bàn học và giữ thói quen đó suốt những năm THPT.

Ngoài học từ sách vở và tài liệu do thầy cô cung cấp, Đạt còn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một công cụ hỗ trợ học tập. Ảnh: NVCC

"Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, em chủ động đối chiếu đáp án trên mạng và phần nào dự đoán được kết quả. Khi biết mình là đồng thủ khoa khối A00 toàn tỉnh, em rất vui", Đạt kể.

Chia sẻ về quá trình học tập, Đạt cho biết điều quan trọng nhất là xây dựng kế hoạch học tập nghiêm túc và thực hiện đều đặn. Trong quá trình học, em luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của các thầy cô, từ đó có thêm động lực để cố gắng.

"Không chỉ học từ sách giáo khoa và tài liệu do các thầy cô cung cấp, em chủ động tìm kiếm thêm tài liệu trên internet để mở rộng kiến thức. Em cũng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một công cụ hỗ trợ học tập. Khi gặp những bài khó chưa tìm ra hướng giải, em sẽ nhờ AI gợi ý một số cách tiếp cận. Sau đó, em tự nghiên cứu và hoàn thiện lời giải của mình", Đạt chia sẻ.

Với kết quả đạt được, Đạt dự định đăng ký xét tuyển vào ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông Trần Đức Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Thủy 2, cho biết Đạt là học sinh có tố chất, chăm ngoan, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè và tích cực tham gia các phong trào của trường, lớp. Ngoài những nhiệm vụ thầy cô giao, em luôn chủ động tìm tòi tài liệu trên internet. Đạt có khả năng tự học rất tốt và luôn duy trì phong độ học tập ổn định suốt những năm THPT.

"Là học sinh có thế mạnh ở các môn khoa học tự nhiên, Đạt tham gia đội tuyển học sinh giỏi của cả hai môn Toán và Hóa học. Năm lớp 11, em đoạt giải ba môn Hóa học cấp tỉnh. Đến năm lớp 12, em tiếp tục đoạt giải nhì môn Hóa học và giải ba môn Toán cấp tỉnh", ông Toàn cho biết thêm.

Đồng thủ khoa nuôi ước mơ trở thành giáo viên

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Đặng Đại Lâm chinh phục tổ hợp A00 với điểm số gần như tuyệt đối: Toán 10 điểm, Vật lý 10 điểm và Hóa học 9,75 điểm.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại thôn Xuân Quan, xã Thiệu Hóa, Đặng Đại Lâm thấu hiểu sự vất vả của bố mẹ. Đó cũng là động lực để em kiên trì theo đuổi con đường học tập.

Đặng Đại Lâm chụp ảnh bên gia đình. Ảnh: NVCC

Ba năm học dưới mái trường THPT Thiệu Hóa, Đặng Đại Lâm luôn giữ vững danh hiệu học sinh xuất sắc và ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật: hai năm liên tiếp đoạt giải nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý lớp 11 và lớp 12; giải nhất vòng Nhận diện cuộc thi "Âm vang xứ Thanh".

Chia sẻ về phương pháp học tập, Đặng Đại Lâm cho biết em không cố gắng giải thật nhiều bài toán khó hay ghi nhớ kiến thức một cách máy móc. Theo em, điều quan trọng nhất là phải hiểu được bản chất của từng vấn đề.

Ngoài việc học, Lâm còn duy trì nếp sinh hoạt khoa học. Em thường xuyên hệ thống lại những nội dung quan trọng và ôn tập nhiều lần để ghi nhớ lâu hơn.

"Dù có nhiều sự lựa chọn, em vẫn ước mơ trở thành giáo viên. Em đăng ký nguyện vọng vào Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, với mong muốn sau này được đứng trên bục giảng, truyền lại cho học trò không chỉ kiến thức mà còn cả niềm say mê học tập và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới", Lâm chia sẻ.