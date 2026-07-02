Trong ba môn xét tuyển, Hiếu đạt điểm 10 ở Toán và Hóa học, còn Vật lý đạt 9,75 điểm.

Sáng 1/7, khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi, Hiếu hồi hộp nhập số báo danh để tra cứu. Chỉ vài giây sau khi màn hình hiện kết quả, nam sinh vỡ òa cảm xúc.

“Em rất bất ngờ và hạnh phúc vì kết quả vượt ngoài mong đợi. Điều em không ngờ nhất là mình trở thành thủ khoa. Sau đó, em gọi điện báo tin vui cho bố mẹ”, Hiếu chia sẻ.

Nam sinh Lê Minh Hiếu. Ảnh: NVCC

Hiếu là con thứ hai trong gia đình có truyền thống hiếu học. Anh trai của Hiếu hiện là sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội.

Suốt 12 năm học phổ thông, Hiếu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong ba năm học tại Trường THPT Quỳnh Lưu 1, em đảm nhiệm vai trò lớp phó học tập và luôn là một trong những học sinh tiêu biểu của trường.

Theo Hiếu, đề Vật lý năm nay có tính phân hóa khá rõ. Phần lớn câu hỏi thuộc kiến thức cơ bản nhưng nếu không nắm chắc sẽ dễ mất điểm ngay từ những câu đầu. So với các năm trước, đề khó hơn. Trong khi đó, đề Toán và Hóa ở mức vừa sức nên sau khi làm bài, em khá tự tin sẽ đạt trên 9 điểm.

Chia sẻ bí quyết học tập, Hiếu cho biết em duy trì việc học đến khoảng 12h đêm. Khoảng một tháng trước kỳ thi, Hiếu tập trung hệ thống kiến thức, luyện đề và rèn kỹ năng làm bài. Riêng tuần cuối, em chủ động giảm cường độ học để nghỉ ngơi và giữ tinh thần thoải mái.

“Em nghĩ gia đình là nơi giúp mình giải tỏa áp lực tốt nhất, là chỗ dựa tinh thần để em có thêm động lực cố gắng”, Hiếu tâm sự.

Sau kỳ thi, nam sinh dự định đăng ký vào Đại học Bách khoa, theo đuổi nhóm ngành kỹ thuật.

Tập thể lớp 12A1, Trường THPT Quỳnh Lưu 1. Ảnh: NVCC

Theo cô Nguyễn Thị Tám, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Quỳnh Lưu 1, thành tích của Hiếu là kết quả của cả một quá trình nỗ lực bền bỉ. “Hiếu có ý chí, luôn đặt mục tiêu cao và không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân", cô Tám chia sẻ.

Trong năm học 2025-2026, Hiếu giành hai giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh ở các môn Toán và Vật lý. Không chỉ học giỏi, em còn tích cực tham gia các hoạt động của trường và Đoàn Thanh niên, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 13/6.

Cô Tám cho biết thêm, lớp 12A1 năm nay có nhiều học sinh đạt thành tích nổi bật. Bên cạnh Hiếu, Phan Trung Long đạt 29,25 điểm tổ hợp A00, trong đó Toán và Hóa cùng đạt 10 điểm, Vật lý đạt 9,25 điểm. Long có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện cận nghèo tại địa phương nhưng đã nỗ lực vươn lên để đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.