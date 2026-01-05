Ngày 5/1, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký ban hành Quyết định số 01 về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo quyết định, quà Tết được trao tới người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ với hai mức cụ thể là 600.000 đồng/người và 300.000 đồng/người, tùy theo từng đối tượng.

Mức quà 600.000 đồng/người được dành cho các đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945 đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.

Ngoài ra, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng cũng được tặng quà Tết với mức 600.000 đồng.

Mức quà tặng này cũng áp dụng đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng và thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Theo thống kê, hiện cả nước có trên 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, gần 140.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 600.000 thương binh, bệnh binh, cùng hàng triệu người là thân nhân liệt sĩ, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bị địch bắt tù đày, nhiễm chất độc hóa học

Mức quà 300.000 đồng/người được dành cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, bao gồm cả thương binh hưởng chế độ mất sức lao động.

Ngoài ra, các đối tượng nhận mức quà này còn có: người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân cũng được tặng quà ở mức 300.000 đồng.

Quyết định nêu rõ, kinh phí tặng quà được bố trí trong kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2026. Việc tổ chức thực hiện do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, các bộ, ngành và cơ quan liên quan phối hợp triển khai, bảo đảm quà Tết đến đúng đối tượng, kịp thời, chu đáo.

Việc tặng quà Tết cho người có công với cách mạng là hoạt động thường niên mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, đồng thời góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách mỗi dịp Tết đến, Xuân về.