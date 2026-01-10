Theo công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, việc tặng quà được thực hiện theo Quyết định số 01 ngày 5/1/2026 của Chủ tịch nước. Bộ Nội vụ nhấn mạnh việc triển khai phải thống nhất, chặt chẽ, bảo đảm mỗi đối tượng được hưởng đầy đủ chế độ, không để xảy ra sai sót hay tiêu cực.



Mỗi người chỉ nhận một suất quà

Đối với các đối tượng người có công theo quy định, mỗi người chỉ được nhận 1 suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều diện khác nhau, nếu đủ điều kiện hưởng các mức quà khác nhau thì chỉ nhận 1 suất với mức cao nhất; nếu các diện cùng mức quà thì nhận 1 suất theo mức đó.

Riêng đối với đại diện thân nhân liệt sĩ, chỉ một người duy nhất trong số thân nhân còn sống được cử nhận 1 suất quà. Nếu người được cử đồng thời thuộc diện người có công khác, các thân nhân phải thống nhất cử người khác để nhận phần quà dành cho đại diện thân nhân liệt sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ còn một người duy nhất và người này cũng thuộc diện được tặng quà theo các nhóm đối tượng khác, thì được nhận thêm 1 suất quà với tư cách đại diện thân nhân liệt sĩ. Nếu có từ hai thân nhân liệt sĩ trở lên cùng thuộc diện được tặng quà, các thân nhân thống nhất cử một người nhận 1 suất.

Với các liệt sĩ không còn thân nhân, Bộ Nội vụ quy định người đang trực tiếp thờ cúng liệt sĩ được nhận quà của Chủ tịch nước. Theo đó, mỗi liệt sĩ tương ứng 1 suất quà.

Hai mức quà bằng tiền

Quà Tết của Chủ tịch nước được tặng bằng tiền với hai mức: Mức 600.000 đồng dành cho các đối tượng như: người hoạt động cách mạng trước năm 1945; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng.

Mức 300.000 đồng dành cho các đối tượng như: thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống; người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người có công giúp đỡ cách mạng; đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ khi không còn thân nhân.

Bộ Nội vụ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, lập danh sách, kiểm tra hồ sơ gốc và chi trả đầy đủ, kịp thời trước ngày 31/1/2026. Việc tặng quà cần gắn với hoạt động thăm hỏi, động viên, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với người có công.

Kinh phí thực hiện do ngân sách Trung ương bảo đảm; riêng các đối tượng thuộc quân đội, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện. Các địa phương phải báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ trước ngày 15/2/2026.



