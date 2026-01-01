Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương theo dõi sát tình hình thị trường, chủ động chỉ đạo các địa phương có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao, bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá bất hợp lý.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời; chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3 năm 2026) vào kỳ chi trả tháng 2/2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Tuyến đường ở Thủ đô ngày cuối cùng của năm 2025. Ảnh: Đình Thành

Bộ Xây dựng tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán, không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển.

Thủ tướng lưu ý, tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông, nhất là các tuyến kết nối khu vực TP Hà Nội, TPHCM, đầu mối giao thông lớn (nhà ga, sân bay, bến cảng…) khu vực tổ chức lễ hội xuân.

Bộ Công an bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội quan trọng và các lễ hội đầu năm.

Lực lượng công an tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm; chủ động đấu tranh, ngăn chặn không để diễn ra tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép trong dịp Tết.

Bộ Quốc phòng thường xuyên nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ.

Thủ tướng giao Bộ VHTT-DL tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động lễ hội, thể dục, thể thao trong dịp Tết Nguyên đán bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán.

Thăm hỏi gia đình chính sách, các hộ nghèo

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện chăm lo kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với các đối tượng đã có tài khoản, bảo đảm công tác chi trả được thực hiện chính xác, nhanh chóng, thuận tiện.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng được giao hướng dẫn, đôn đốc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi hợp pháp của người lao động, bảo đảm người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng; chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, giải quyết các vụ việc tranh chấp lao động, đình công có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo được giao tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, các vị chức sắc tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Ngoài ra, Bộ cần thông tin, báo cáo kịp thời các vụ việc phát sinh trong lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tổ chức các hoạt động đón Xuân, lễ hội truyền thống đúng quy định, trang trọng, tiết kiệm và phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2026

Với các địa phương, Thủ tướng nêu căn cứ vào tình hình thực tiễn, khả năng, điều kiện của địa phương quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong nhân dân nhưng bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

Không tổ chức đi chúc Tết cấp trên

Các địa phương theo dõi, nắm tình hình chi trả lương, thưởng cho người lao động của doanh nghiệp, nhất là người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm tạm thời để có giải pháp hỗ trợ kịp thời; theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả, thị trường, kịp thời có các biện pháp điều hành phù hợp; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh…

Các bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt điều kiện bảo đảm chi trả kịp thời lương, thưởng Tết cho người lao động.

Các bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống lãng phí, tiêu cực; thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý, không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi….

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không cổ xúy các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026; tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026 và cả nhiệm kỳ Đại hội 14.