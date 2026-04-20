Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, ước tính gần 130.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Năm học này, toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS, tăng khoảng 20.000 em so với năm học trước. Như vậy, có khoảng hơn 17.000 học sinh Hà Nội không đăng ký dự thi lớp 10 năm 2026.

Theo kế hoạch, muộn nhất ngày 6/5, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường THPT tại các UBND xã, phường, Cổng thông tin điện tử của Sở (www.hanoi.edu.vn).

Với số lượng gần 130.000 học sinh đăng ký tham dự kỳ thi, Sở GD-ĐT Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 250 điểm thi với hơn 5.400 phòng để tổ chức thi.

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được Sở GD-ĐT Hà Nội giao cho 124 trường THPT công lập và công lập chất lượng cao là 1.830 lớp, tương ứng 81.448 học sinh. Trong đó, 119 trường THPT công lập không chuyên được giao hơn 78.678 chỉ tiêu; 4 trường THPT chuyên tuyển 78 lớp với tổng 2.370 học sinh; Trường THPT chất lượng cao Phan Huy Chú - Đống Đa tuyển 400 học sinh.

Theo thống kê của VietNamNet, có 35 trường THPT công lập không chuyên ở Hà Nội tăng chỉ tiêu so với năm học trước. Có 61 trường giữ nguyên và 23 trường giảm chỉ tiêu.

Năm 2026, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng giao chỉ tiêu tuyển sinh cho 89 trường THPT tư thục với 817 lớp và 34.059 học sinh.

Cùng với đó, Sở giao cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyển 262 lớp với 11.675 học viên.